Kombëtarja U-19 e ka nisur me fitore aventurën në raundin e dytë të kualifikueseve të Kampionatit Europian, në Ligën B. Kuqezinjtë triumfuan me rezultatin 4-0 në ndeshjen e parë ndaj Qipros.
Shqipëria kaloi në avantazh në pjesën e parë me anë të Gabriel Kullës. Pas një pasimi të Alen Vukajt, sulmuesi, pjesë e Sasuolos, e dërgoi topin në rrjetë, duke i dhënë epërsinë kuqezinjve.
Në fraksionin e dytë, Shqipëria U-19 realizoi edhe tre gola të tjerë. Armend Muslika e gjeti rrugën e rrjetës dy herë në të 48-ën dhe në të 66-ën.
Ndërsa Himallari vulosi fitoren spektakolare të kuqezinjve me golin e katërt në minutën e 80-të. Deri në fund skuadra e administroi avantazhin mjaft mirë dhe e mbylli sfidën me rezultatin 4-0.
Kështu, kuqezinjtë e nisin me tri pikë këtë aventurë europiane, duke hedhur një hap të rëndësishëm në raundin e dytë të kompeticionit.
Sfida e radhës për Shqipërinë U-19 do të jetë ndaj Armenisë, më 14 nëntor, sërish në stadiumin “Sotira Municipal Stadium” në Qipro.
/tvklan.al