Fitorja e Benet Becit në Shkodër, Shkullaku: Makina e qeverisë ndodhej atje prej një viti

18:00 15/05/2023

Për herë të parë në 32 vite, Shkodra, e njohur si një bastion i së djathtës votoi kandidatin e PS, Benet Beci. Ky i fundit shënoi një fitore të thellë me 60.24% të votave kundrejt rivalit të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Bardh Spahia me 39.8%. Në një intervistë me Klan News, gazetari Armand Shkullaku tregon se si e sheh ai rezultatin e ri në ish-vatrën e demokratëve.

Armand Shkullaku: Prej sa kohësh makineria e qeverisë ishte e vendosur në Shkodër?

Anjola Hamzaj: Prej sa kohësh?

Armand Shkullaku: Prej gati një viti. Prej sa kohësh kemi parë se si elementë në Shkodër si ish-deputeti Agron Çela i cili ka marrë votat nga Lëvizja Socialiste për Integrim, e kemi parë se si Tom Doshi në këto 10 vjet ka ndërtuar një bastion votash po prapë në Shkodër. Në qoftë se ju më thoni këto vota janë për një Shkodër ndryshe, për një projekt vizionar dhe nuk janë vota klienteliste, atëherë diskutimi mbyllet por unë mendoj që janë të gjitha vota klienteliste.

Domethënë u përdor e gjithë aparatura qeveritare, gjithë makineria qeveria deri edhe te ky i Big Brother-it e me radhë gjithë këto figurat në shembullin e Erion Velisë që nxjerrin këto personazhet dhe në Shkodër. Padiskutim që ka luajtur rol për mua shitblerja e votës, e padiskutueshme. Ka patur denoncime për kërcënime të votuesve që nuk janë hetuar dhe as do hetohen ndonjëherë, por thashë po të merremi me bashki të caktuara, këto manipulime kanë dalë, do dalin më vonë por këto nuk kanë pikë rëndësie përballë gjithë sistemit në përgjithësi. U përgatit një farsë elektorale te e cila çdo rezultat nuk përbënte më surprizë./tvklan.al