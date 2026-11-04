Fitorja dërrmuese e demokratëve në të dyja dhomat e Kongresit ndryshon rrënjësisht ekuilibrin e pushtetit në Uashington. Demokratët marrin tani kontrollin e buxheteve, komiteteve dhe fuqinë për të frenuar administratën e Donald Trump.
Në politikën e jashtme, Kongresi i ri do të shërbejë si një digë e pakalueshme kundër çdo përshkallëzimi të mundshëm ushtarak.
Demokratët kanë në dorë levën ekonomike dhe buxhetore për të bllokuar financimet e reja për operacione të kushtueshme në Lindjen e Mesme, duke zvogëluar ndjeshëm rrezikun e përshkallëzimit konfliktit me Iranin në një luftë të madhe.
Vështirësitë ekonomike të krijuara nga ky konflikt i shkaktuan republikanëve këtë disfatë. Mundësia e një goditjeje bërthamore ndaj Republikës Islamike, megjithatë, është krejtësisht në dorën e Shefit të Shtëpisë së Bardhë, një opsion shumë i përfolur kohët e fundit në media, edhe pse vetë Trump ka përjashtuar deri më tani mundësitë e përshkallëzimit.
Për luftën në Ukrainë, edhe pse Shtëpia e Bardhë ruan autonominë komanduese, Kongresi mund të pengojë planet e Trump dhe të detyrojë një linjë më të ashpër kundër Moskës dhe shtimin e mbështetjes për Kievin.
Një proces formal shkarkimi, i njohur gjerësisht si “Impeachment” ka pak mundësi të çojë në rrëzimin e presidentit, pasi për dënimin e tij në Senat kërkohen dy të tretat e votave.
Komisionet e Kongresit mund të hapin megjithatë hetime të thelluara mbi korrupsionin, transaksionet e familjes Trump dhe dhëndrit Jared Kushner, apo veprimet e Departamentit të Drejtësisë lidhur me dosjet e fshehura të Jeffrey Epstein.
Administrata do të ballafaqohet edhe me kufizime të forta. Çdo emërim i rëndësishëm në qeveri dhe çdo nismë ligjore do të kërkojë negociata të detyrueshme me një Kongres armiqësor, ku Donald Trump mund të përdorë veton presidenciale për të bllokuar çdo projektligj të miratuar nga opozita brenda afatit 10-ditor, përveç rasteve kur demokratët sigurojnë një mazhorancë të cilësuar prej dy të tretash për ta rrëzuar atë.
/tvklan.al