Fitorja e Le Pen do të sjellë krizë ekzistenciale në BE

Shpërndaje







23:34 19/04/2022

Analistja shprehet se kandidatja e ekstremit të djathtë është anti-europiane dhe dëshiron një Francë larg Euros

Një analiste e politikës europiane ka paralajmëruar se një fitore e Marine Le Pen në zgjedhjet presidenciale franceze do ta vendoste BE-në në një “krizë ekzistenciale”. Sophie Pornschlegel tha se një fitore e tillë nuk do të mirpritet mirë nga nga zyrtarët e BE-së, të cilët tashmë duhet të përballen me një sërë krizash.

“Ajo që duhet të jetë e qartë është se Marine Le Pen është një nacionaliste e ekstremit të djathtë. Ajo është anti-europiane. Ajo ka thënë se Franca duhet larguar nga Bashkimi Europian në 2012. Në 2017, ajo tha se ishte që Franca të largohet nga Euro, dhe tani ajo nuk po e thotë më këtë, por udhëzimet bazë të politikës së saj nuk kanë ndryshuar, kështu që ajo do ta fuste BE-në një krizë”.

BE aktualisht ka ngarkesa në axhendë kur bëhet fjalë për luftën në Ukrainë, për krizën e sundimit të ligjit, për axhendën klimatike dhe zgjedhjet europiane që vijnë në 2024. Analistja shprehet se të kesh një “president francez mashtrues” në pallatin Elysee do t’i jepte gjithashtu një ndalesë të përkohshme aleancës franko-gjermane në Këshillin Europian, institucioni i BE-së që përcakton vizionin strategjik të bllokut.

“Fakti që do të kishim një president francez që nuk e pranon legjislacionin e BE-së siç është, e bën atë shumë të komplikuar. Ne kemi nevojë që BE të funksionojë normalisht jo vetëm sepse nuk kemi agresion rus në Ukrainë, por edhe sepse kemi një krizë klimatike. Pra, nëse nuk arrijmë të ecim përpara në këto çështje, nuk do të arrijmë asnjë lloj legjislacioni”.

Pesë ditë përpara votimit përfundimtar në ekonominë e dytë më të madhe të Eurozonës, Le Pen nuk ka qenë kurrë më afër Elysee, por rritja e saj spektakolare në sondazhet e opinionit u duk se ngeci pas raundit të parë ndërsa Macron rriti premtimet gjatë fushatës së tij.

Sondazhet kryesore ende tregojnë Macron si fituesin e mundshëm, megjithëse me një diferencë të vogël. Të dy kandidatët përballen me sfidën e arritjes së votuesve, një detyrë veçanërisht e vështirë për Le Pen kur bëhet fjalë për Islamin dhe emigracionin.

Klan News