Fitorja e pazakontë e çiklistit

23:00 19/06/2022

Kampioni në fuqi i Tour de France, Tadej Pogacar dhe rivali i tij Rafal Majka e përcaktuan vendin e parë në etapën e katërt të Turit të Sllovenisë nëpërmjet lojës “guri, letra dhe gërshëra”.

Të dy çiklistët janë pjesë e ekipit të UAE Team Emirates. Ata dominuan etapën e radhës dhe pak para fundit, vendosën që fituesi të dilte në një mënyrë të pazakontë.

Majka nxori letër kurse Pogacar u përgjigj me gurin, duke e humbur lojën dhe vendin e parë. Loja e fëmijëve e zgjedhur nga të dy çiklistët solli të qeshura te komentatorët, që u befasuan nga kjo ngjarje.

Pogacar, i cili e fitoi në vitin 2021 për herë të dytë Tour de France, kryeson në Turin e Sllovenisë ndaj Majkas me tri sekonda. Fituesi i medaljes së bronxit në olimpiadë shikohet si favoriti për të triumfuar në Tour de France për vitin 2022 që nis më 1 korrik në Kopenhagen e përfundon 23 ditë më pas në Paris.

Klan News

What a day! 😍So happy with this win, thanks so much to the whole team @TeamEmiratesUAE 🙏



And to wingman @majkaformal for his sacrifice while wearing the leaders jersey. Amazing teamwork by all 👏🏼 pic.twitter.com/G5KXy7sh0o