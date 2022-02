Fitues i 21 turneve ‘Grand Slam’, Nadal: Kur zbres në fushë nuk mendoj për rekordet

23:59 21/02/2022

Rekordet nuk janë synimi i vetëm për kampionin e “Australian Open”, Rafael Nadal. Në një intervistë para pjesëmarrjes në “Acapulco Open”, spanjolli pranoi se kur zbret në fushë nuk mendon shumë për të shkruar emrin me gërma të arta, por për të fituar ndeshjen.

35-vjeçari, i cili ka numrin më të madh të trofeve ‘Grand Slam’ për meshkuj, 21 të tillë tha se familja dhe miqtë e tij e ndihmuan për të realizuar objektiva që as nuk i kishte menduar më parë. Nadal shtoi se është i emocionuar që do të rikthehet në një event që e fitoi për herë të fundit në vitin 2020, pavarësisht se do të mbahet në një stadium krejt të ri me fusha të reja që do të kërkojnë dhe pak përshtatje.

Spanjolli luajti për herë të fundit në Melburn, ku mposhti Danil Medvedev në finalen e “Australian Open”, por nëse gjërat shkojnë mirë për rusin, do të ishte ai që do merrte vendin e parë në renditjen botërore, pozicion që mbahet aktualisht nga Novak Djokovic.

Klan News