Fjalimi i Ramës në KiE, Berisha: Dita e turpit për Shqipërinë

23:00 13/10/2022

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha e konsideron ditën e djeshme, si ditën e turpit për Shqipërinë. Përgjigjen e dha kur u pyet nga Blendi Fevziu nëse Kryeministri Edi Rama “bëri mirë apo nuk bëri mirë që i tha ca të vërteta në KiE?”, duke iu referuar fjalimit të mbajtur kundër rezolutës së Dick Marty-t.

“Blendi dita e djeshme ka qenë dita e turpit për Shqipërinë. Sepse me fjalën e tij, përfaqësuesi i qeverisë, kryetari i qeverisë shqiptare shkaktoi bojkotin e darkës së tij. Ata që bojkotuan aty, ata janë përfaqësues të vendeve mike. Ata bojkotuan kryeministrin e një vendi anëtar të NATO-s, bojkotuan kryeministrin e një vendi anëtar të Këshillit të Europës. …E bojkotuan si të ishte Lukashenko, Gadaffi, sepse Rama foli aty, në mënyrë absolute si një prej këtyre të dyve”.

Më tej Berisha tregoi edhe se si duhet të kishte vepruar qeveria shqiptare në Këshillin e Evropës.

“Ka bërë një show të turpshëm. Nëse ne kemi qëllim t’i heqim Shqipërisë një njollë në rezolutën e miratuar për Dick Marty, që nuk është e vërtetë se është faktuar. Zotëria kishte 2 rrugë, ose të bënte lobing tek qeveritë përkatëse me Ministritë e Jashtme. Çdo delegacion në Parlamentin e Këshillit të Evropës ka një kryetar delegacioni, i cili është anëtar i komitetit politik të Këshillit të Evropës. Ky komitet politik vendos në qoftë se lobohet. Në qoftë se Ministria e Jashtme u thotë anëtarëve, “Ndihmojeni Shqipërinë se e kemi vend partner, e kemi në NATO, është akuzuar me të padrejtë”. Është lehtësisht e heqshme ajo. Tjetra, nëse nuk bën këtë edhe pse kjo duhet bërë. Delegacioni ynë lobon, merr firmat. Kurse ky shkoi sikur ishte Enver Hoxha në Bukuresht. Shkoi duke u thënë keni humbur busullën morale. Ata ishin vendet që e kanë çliruar Kosovën, foli me një gjuhë që nuk e flet kurrë një lider i një vendi të lirë në atë vend“./tvklan.al