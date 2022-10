Fjalimi i Ramës në KiE, Fatmir Limaj: Vendim i rëndësishëm institucional për Shqipërinë

Shpërndaje







00:25 18/10/2022

Fjalimin e Kryeministrit Edi Rama në Këshillin e Europës për të dënuar rezolutën e Dick Marty për akuzat e trafikimit të organeve nga UÇK-ja gjatë luftës së Kosovës, Fatmir Limaj e konsideron një vendim të rëndësishëm institucional për Shqipërinë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Limaj tha se Shqipëria ishte akuzuar se në territorin e saj gjatë luftës së Kosovës bëhej trafik organesh nga UÇK-ja dhe hetimet për këtë çështje provuan se asnjë nga pretendimet nuk qëndron, e për këtë arsye, shteti shqiptar ndërmori nismën e duhur për të paraqitur në KiE një rezolutë kundër asaj të Dick Marty.

Blendi Fevziu: Shqipëria do të kërkojë një rezolutë, pra do të tentojë të fusë një rezolutë për të hedhur poshtë rezolutën paraprake për të thënë që në raportin e Dick Martyt asgjë nga raporti nuk është marrë nga akt-akuza e gjykatës së posaçme. Praktikisht, e ndihmoi apo e pengoi Kosovën, Rama me këtë fjalim?



Fatmir Limaj: Unë besoj që ka qenë vendim i rëndësishëm, një nga vendimet e rralla institucionale për shtetin shqiptar por edhe për kombin, sepse para së gjithashtu Shqipëria ka qenë e akuzuar në Asamblenë Kombëtare. Anëtari i Asamblesë së Europës, në këtë rast shteti shqiptar, është akuzuar se në territorin e saj janë bërë heqje organesh, trafikim organesh dhe praktikisht e ka kriminalizuar shtetin shqiptar. Ka hedhur akuza të rënda mbi kombin tonë, praktikisht një anëtar i Asamblesë ka qenë në një gjyq publik para Asamblesë dhe shteti shqiptar me durim ka hapur mundësinë e hetimeve, sikurse Kosova në anën tjetër. Parlamenti shqiptar, për t’i dhënë mundësi, për t’i hequr çdo dyshimi të kësaj akuze të rëndë, ka miratuar ligje Parlamenti i Shqipërisë, për t’i dhënë mundësi prokurorisë ndërkombëtare, për t’i dhënë kompetencë në atë kohë EULEX-it dhe Komisionit të Hetimeve, për të ardhur në shtetin shqiptar për të hetuar. Shteti shqiptar e ka ofruar gjithë logjistikën e mundur, kanë ardhur resurse të pakufizuara, kanë ardhur njerëzit më profesionistë prokurorë, kanë hetuar dhe përfundimi ka ardhur se në territorin shqiptar dhe në Shqipëri nuk ka pasur trafikim dhe heqje të organeve, sikurse s’ka pasur trafikim nga UÇK. Dhe normalisht në një vend normal me dinjitet, një shtet i qytetëruar, i konsoliduar, veprimin e parë që bën kthehet atje ku është hedhur akuza për t’i thënë na keni fyer dhe ofenduar, një shtet dhe një komb. Ju lutem hiqni dorë, kërkoni falje për atë që i keni bërë shtetit shqiptar dhe kombit shqiptar në këtë rast UÇK ose Kosovës si tërësi.

Blendi Fevziu: Pra kjo është pjesë e dinjitetit të shtetit shqiptar?

Fatmir Limaj: Absolutisht!

/tvklan.al