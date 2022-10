Fjalimi i Ramës në KiE, reagimet në Kosovë

15:38 13/10/2022

Çitaku: Qëndrimi i “Kurtit”, mjerim politik. Analistët: Ishte historik

Opozita në Kosovë reagoi ashpër ndaj heshtjes së kryeministit Albin Kurti, presidentes Vjosa Osmani dhe kreut të Kuvendit Glauk Konjufca ndaj fjalimit që mbajti kryeministri Edi Rama në mbrojtje të Kosovës dhe UÇK-së në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës. Vjollca Çitaku, nënkryetare e Partisë Demokratike, e quan vogëlsi e mjerim politik mungesën e reagimit nga krerët e institucioneve kryesore.

“Kjo flet më shumë për udhëheqësit e institucioneve tona sesa për përmbajtjen e fjalimit. Është për keqardhje. Shpreh vogëlsinë dhe mjerimin politik që ka kapluar institucionet e republikës së Kosovës. Është e paimagjinueshme se si urrejtja ndaj një njeriut të jetë më e madhe se dashuria për Kosovën”, tha Çitaku.

Për fjalimin e kryeministrit Rama, ajo thotë se ishte i duhur dhe i nevojshëm.

“Unë nuk mbaj mend ndonjë fjalim më të rëndësishëm për Kosovën dekadën e fundit. E vërteta për Kosovën duhet të shpaloset dhe kryeministri Rama me guxim, me një elokuencë të pashoq, me argumente, dekonstruktoi raportin famëkeqe të senatorit Dick Marty”, tha Çitaku.

Analistë e gazetarët në Kosovë thonë se është shumë i rëndësishëm fakti që kryeministri Rama e ka ngritur çështjen e raportit të Dick Martyt në bazë të së cilit është themeluar Gjykata Speciale.

Adriatik Kelmendi thotë se heshtja e Prishtinës zyrtare nuk e zbeh peshën e fjalimit, të cilin e konsideron si historik.

“Reagimet mund të kenë qenë të vakëta, ndoshta dhge qëndrojnë se nuk është përcjellur në mënyrën e duhur nga krerët institucionalë fjalimi i kryeministrit Rama në KiE, por kjo nuk e zbeh peshën e atij fjalimi. U prekën disa nga çështjet që janë shumë të ndjeshme, por nuk janë thënë në nivel të përfaqësimit aq të lartë. Uroj që ai fjalim të ketë hasur në veshët e vendimmarrësve”, tha Kelmendi.

Analisti Dardan Gashi është kritik ndaj Kurtit e Osmanit për injorimin që i bënë në mbrojtje të kauzës së Kosovës dhe luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Sa i përket mos reagimit, mos reagimi është pjesë e dy individëve kyç të këtij vendi që është Kryeministri dhe Presidentja, që faktikisht janë dy individë inatçorë dhe prej fillimit kanë pasur një tendencë kundër kryeministrit Rama. As ata nuk është se po e bëjnë ndonjë punë të madhe në përfaqësimin e Kosovës jashtë. Edhe këta në punën e tyre jashtë më shumë kanë shpenzuar kohë që ta përfaqësojnë Kosovën si një vend krimi dhe të korrupsionit”, tha Gashi.

Gashi thekson se për shkak të përplasjeve dhe problemeve me korrupsionin qeveria Kurti ka lënë jashtë vëmendjes çështjen e gjyqit të ushtarëve të UÇK-së.

Kryeministri Kurti tha një ditë më parë se ai nuk kishte pasur kohë ta ndiqte fjalimin dhe se zakonisht me çfarë ndodhte gjatë ditës njihej në darkë për të folur mëngjesin e të nesërmes.

Por Prishtina zyrtare ka heshtur edhe sot, teksa mbrojtja që iu bë vendit, me një prej fjalimeve më të rëndësishme për të në Asamblenë parlamentare të Këshillit të Europës, vijon të bëjë jehonë në mediat e Kosovës, së bashku me kritikat për udhëheqjen politike.

Ish-kryeministri Isa Mustafa vlerësoi fjalimin e Ramës dhe tha se udhëheqësit e Kosovës po mbrojnë kolltuqet e tyre. Vlerësime erdhën edhe nga ish-presidenti Pacolli dhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti.

Tv Klan