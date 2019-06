Fjetja me dritë ndezur shkakton shtim në peshë?

Mbajtja e dritës ndezur gjatë kohës kur flini është lidhur me një rrezik në rritje të peshës dhe obezitetit. Në mënyrë të veçantë, gjumi me televizor ndezur apo dritë në dhomë u shoqërua pozitivisht me shtimin e pesë kilogramëve, gjatë një periudhe 5-vjeçare midis grave në një studim të ri të botuar në revistën mjekësore JAMA Internal Medicine.

“Kishte një shans 17% të fitimit të pesë kilogrameve”, tha Dale Sandler, një studiues në Institutin Kombëtar të Shkencave të Shëndetit Mjedisor në Karolinën e Veriut.

Përveç kësaj, ka pasur gjasa prej 22% për të shtuar në peshë dhe 33% për obezitet.

Studimi përfshinte analizimin e të dhënave për 43.722 gra të moshës 35-74 vjeç, në Shtetet e Bashkuara. Të dhënat vinin nga një studim kombëtar midis viteve 2003 dhe 2009, që përfshinin informacionin mbi zakonet e gjumit të secilës grua.

Megjithatë, studimi kishte disa kufizime, duke përfshirë se u gjet vetëm lidhje midis dritave të lëshuara gjatë gjumit dhe shtimit në peshë, jo një marrëdhënie shkakësore. Më shumë kërkime janë të nevojshme për të përcaktuar nëse fjetja me dritë ndezur në të vërtetë mund të shkaktojë shtim në peshë. /klankosova