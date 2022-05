Flakët përfshinë maternitetin në Senegal, ndërrojnë jetë 11 foshnja të porsalindura

08:55 26/05/2022

Njëmbëdhjetë foshnja të porsalindura kanë ndërruar jetë si pasojë e rënies së një zjarri në një spital në qytetin perëndimor të Tivaouane në Senegal. Lajmin e trishtë e ka bërë me dije presidenti i vendit Macky Sall. Zjarri që ra në spital përfshiu nga flakët departamentin e maternitetit.

Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion.