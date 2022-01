Flamur Noka jep dëshminë për protestën e 8 Janarit: Prokuroria të hetojë dhunën e policisë ndaj demokratëve

15:49 13/01/2022

Deputeti Flamur Noka dha dëshminë e tij në Prokurorinë e Tiranës në lidhje me protestën e 8 Janarit. Noka tha për gazetarët se i ka bërë thirrje prokurorisë që të hetojë Bashën për mashtrim publik në lidhje me Kuvendin e 18 Dhjetorit. Po ashtu, mësohet se deputeti ka kërkuar që të hetohet dhuna ndaj protestuesve më 8 Janar.

“Unë sot i bëra thirrje prokurorisë të hetojë për një mashtrim publik që pengu iu ka bërë shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve me datë 18 Dhjetor duke sajuar numra të gënjeshtërt, duke mashtruar për gjasme 5004 delegatë, duke gënjyer mashtruar ndërkombëtarët falsifikuar firma sepse ka dhe të vdekur në listë, ka njerëz që nuk ekzistojnë fare. Sot i bëra thirrje prokurorisë të hetojë dhunën barbare të ushtruar nga policia mbi demokratët në shtëpinë e tyre. I bëra thirrje prokurorisë që të hetojë edhe një zjarrvënës si Spartak Braho i cili përhap terror dhe panik duke inskenuar lajme dhe trille sikurse i ka i kam bërë thirrje prokurorisë të hetojë Sokol Bizhgën, një kryebandit në uniformë që ushtroi terror mbi demokratët. As thirrjet në prokurori, as dhuna e pushtetit dhe e bandave nuk ndalojnë dhe nuk do të ndalojnë vullnetin e demokratëve”.

Noka tha se protesta tek PD-ja ishte paqësore dhe se nuk është sulmuar asnjë polic apo anëtar i Këshillit Kombëtar. Deputeti u shpreh se në protestë nuk ka pasur asnjë person të armatosur

“Janë po ata që dolën dhe ju thanë ju se në selinë e PD thjesht po bëheshin brandime, mohuan blindimin dhe janë po të njëjtët mashtrues që kanë gënjyer shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Protesta ishte më paqësorja. Asnjë polic i sulmuar, i dhunuar apo i plagosur. Asnjë anëtar i Këshillit Kombëtar nuk është as i sulmuar, i dhunuar dhe dëmtuar. Në protestë nuk ka pasur asnjë person të armatosur. Arma e vetme kanë qenë teserat e PD-së. Nuk kishte çfarë ndodhte. Demokratët nuk e njohin frikën aq më tepër kur shkojnë në shtëpinë e tyre”, tha Noka.

Para Nokës në Prokurori ishte ish-Kryeministri Sali Berisha. Ai dha deklarimet e tij për mbi 2 orë në organin e akuzës në lidhje me protestën e 8 Janarit tek selia e PD-së./tvklan.al