Flamuri i BE në institucionet publike, Xhaçka: Në kuadër të hapjes së negociatave

Shpërndaje







11:20 08/09/2022

Në Kuvendin e Shqipërisë u diskutua këtë të enjte për ndryshimet në aktin normativ për simbolet kombëtare, ndryshime që parashikojnë që në të gjitha institucionet publike, krahas flamurit tonë të vendoset edhe ai i BE. Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka tha se ndryshimet vijnë në kuadër të hapjes së negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.

“Akti normativ që kemi sjellë sot për votë reflekton ndryshime që përcaktojnë krahas flamurit tonë kombëtar, në të gjitha institucionet tona publike qoftë në ambientet e jashtme qoftë në ato të brendshme të vendoset edhe flamuri i BE. Janë pra ndryshime që pasqyrojnë vendimin për hapjen e negociatave dhe anëtarësimin në BE dhe që përshtatin aspekte protokollare dhe ato të ceremonialit në përputhje me këtë zhvillim historik. Arsyeja përse ky akt normativ u miratua me urgjencë ishte për të qenë të përgatitur në një kohë sa më të shkurtër, nga ana protokollare dhe ajo ceremoniale, duke qenë se jemi në pritje të zhvillimeve të vrullshme dhe të takimeve intensive ndërmjet ekipeve negociuese, që pritet të ndodhin së shpejti, të cilat janë në vijim të përgatitjeve më të hershme që prej qershorit të vitit 2018 për ngritjen e strukturës së negociatave të anëtarësimit. Pra në thelb, ky akt nënvizon në aspektin protokollar rëndësinë e hapjes së negociatave që janë një zhvillim historik, pasi për herë të parë në 30 vite marrëdhënie me BE, na jepet perspektiva e qartë për të qenë në të ardhmen një vend anëtar. Është një ndërhyrje modeste do të thosha në aspektin ligjor, por me një rëndësi të madhe historike, pasi reflekton hapjen e një kapitulli të ri në historinë e vendit tonë. Por nga ana tjetër, është një ndërhyrje që ilustron më së miri punën që na pret në të ardhmen, teksa negociojmë me Bashkimin Evropian deri në anëtarësimin e plotë, duke ndryshuar në mënyrë shumë më të thellë e shumë më thelbësore jo thjesht kuadrin ligjor e institucional, por edhe aspekte shumë më të imëta të jetës së vendit. ”

Ministrja tha më tej se Hapja formale e negociatave sjell një kapitulli të ri voluminoz punësh dhe ndërhyrjesh. Pas Konferencës së parë Ndërqeveritare, Xhaçka tha se menjëherë nisi procesi i shqyrtimit analitik të legjislacionit të BE. Kjo do të pasohet nga një kalendar takimesh mes administratës tonë dhe KE.

“Në këtë kuptim, mbajtja e Konferencës së Parë Ndërqeveritare dhe hapja formale e negociatave ishte jo thjesht një njohje e punës që ka bërë Shqipëria deri më sot në fushën e kritereve politike, si reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe vlerat evropiane, si dhe orientimi i politikës sonë të jashtme bazuar në këto vlera, por edhe hapja e një kapitulli të ri, akoma më voluminoz punësh e ndërhyrjesh për ngritjen e strukturës së negociatave të anëtarësimit, për plotësimin e rekomandimeve dhe detyrave të lëna prej Këshillave te BE-se, të përafrimit të vazhdueshëm me standardet e legjislacionin e BE-se dhe në fjalë të fundit, konsolidim i arritjeve prej reformave të vështira e thelbësore gjithë këto vite. Pas mbajtjes së Konferences se Parë Ndërqeveritare, siç e dini, ne menjëherë zhvilluam një takim më të cilin Komisioni nisi edhe zyrtarisht procesin e shqyrtimit analitik të legjislacionit të BE-së (screening). Ky takim formal i nisjes së screening do të pasohet nga një kalendar takimesh mes administratës tonë të përfshirë në negociatat e anëtarësimit dhe Komisionit Evropian, me qëllim që të vlerësohet niveli i përafrimit tonë me acquis të BE, nevojat ligjore, administrative, institucionale dhe financiare dhe planifikimi për arritjen e përputhshmërisë së plotë gjatë negociatave dhe përpara anëtarësimit. Është një proces që ne synojmë ta mbyllim sa më shpejt për të kapur kohën e humbur duke pritur hapjen e negociatave, për shkak të çështjeve që të gjithë e dini shumë mirë, nuk lidheshin me Shqipërinë.”/tvklan.al