Flamuri i BE valëvitet në Kryeministri

15:33 20/07/2022

Rama: Do të doja ishte opozita e pranishme në ceremoni

Pas zyrtarizimit të çeljes së negociatave, një ditë më pas në Tiranë është ngritur në mënyrë simbolike në godinën qeveritare flamuri i BE-së, familjes ku duam të rreshtohemi së bashku me 27 vendet e tjera europine.

Përpara të ftuarve në këtë ceremoni, ku pjesa më e madhe ishin përfaqësues diplomatik, krerë të institucioneve dhe deputetë, shprehu keqardhjen për mungesën e opozitës, asaj pjesë të demokratëve që ai ka pranuar të komunikojë dhe të bashkëpunojë në Parlament qoftë dhe për integrimin.

“Do kisha dashur shumë që sot të mund të ishte këtu dhe opozita, jo thjeshtë sepse jo gjithçka që është arritur në këtë rrugë të gjatë mban vulën e palës sonë, por sepse ky nivel i ri marrëdhëniesh i Shqipërisë me Bashkimin Europian, natyrshëm, kërkon edhe një nivel të ri marrëdhëniesh mes qeverisë dhe opozitës. Mirëpo, sot për sot, opozita ndodhet në një hendek të madh mes një pjesë të identifikuar me gjithçka bie ndesh me frymën dhe me logjikën e marrëdhënieve të Bashkimit Europian me Shqipërinë, që nga korrupsioni domethënës tek minimi i demokracisë dhe një pjese tjetër, e cila ndryshon nga e para vetëm për faktin se nuk është damkosur si e padëshirueshme për partnerët tanë ndërkombëtarë dhe këta të dytët, edhe kur i fton nuk vijnë sepse kanë frikë nga të parët. Kështu që, hë për hë, do bëjmë sicc kemi bërë gjithmonë se gjë tjetër nuk bëjmë dot edhe po të duam”.

Një pjesë të meritës përveç asaj që i takon institucioneve vendase, për çeljen e negociatave ia njeh dhe diplomatëve të BE dhe SHBA që kanë shërbyer në vendin tonë.

“Ideja se Shqipëria dhe shqiptarët mund të bëjnë edhe pa ata, mund të nxjerrin dhëmbët e ndryshkur të një sovranizmi katundaresk dhe i hipin kalit të Xhike Qamilit për ta katandisur Shqipërinë në leckën që fshin njollat dhe mëkatet e tyre, është thjesht shëmbëlltyra e marrëzisë ballkanike që bie ndesh me gjithçka Bashkimi Europian mishëron”.

Por mes tyre zgjodhi të evidentojë disa edhe me emra.

“Unë e di mirë se mes përfaqësuesve të vendeve mike dhe aleate këtu të pranishme, ka disa që i gëzohen kësaj arritjeje historike më shumë se disa syresh mes gjendjes sonë që nxijnë si shpirti i tyre. Kujtoj këtu sot me respekt të veçantë ambasadoren Romana Vlahutin, ambasadorin Donald Lu si dhe ambasadorin Luigi Soreca, emrat e të cilëve lidhen pazgjidhshmërisht me këtë sukses historik të Shqipërisë, pavarësisht pranisë së tyre fizike këtu me ne”.

Për krerët e drejtësisë, që lidhet me një kapitull shumë të rëndësishëm negocimi me BE, ka një mesazh.

“Dua t’u them sot edhe përfaqësuesve të drejtësisë së re se shpejtësia e anëtarësimit të vendit të fëmijëve tanë në Bashkimin Europian do varet shumë edhe nga integriteti dhe nga puna e tyre. Mos ua mohoni për asgjë në botë fëmijëve tuaj Shqipërinë europiane që meritojnë dhe jini të bindur se për sa kohë, të paktën unë do të jem këtu, shumica qeverisëse e Shqipërisë nuk do të bëhet kurrë mburoja e asnjë subjekti të punës suaj ashtu sikundër ju nuk do të ndiheni kurrë vetëm në luftën tuaj me korrupsionin dhe me krimin e organizuar”.

I kritikuar shumë për raportin e vështirë dhe të ndërlikuar me mediat, Rama u duk se bëri një hap pas, në përpjekje në mos për të bërë paqe për një armëpushim, ndoshta i ndikuar nga era e re europiane që nis pas çeljes së negociatave.

“Duke i falenderuar dhe mediat për punën e tyre të paçmuar, dua të shtoj sot se kjo fazë e re kërkon një mbrojtje të re të të drejtave të gazetarëve si zëdhënës i interesit publik, por edhe si punëmarrës prandaj ne do të angazhohemi në të dy frontet, qoftë për të reflektuar mbi gabimet tona dhe për të përsosur vijën e sjelljes, qoftë edhe për të ndërvepruar me komunitetin e gazetarëve dhe përfaqësuesit e tyre në funksion të zgjidhjes së halleve dhe problemeve të tyre të mëdha në raport me punëdhënësit”.

Në fund zgjodhi të flas për përgjegjësinë që ka ai vetë dhe shumica e tij qeverisëse në rrugëtimin europian të vendit, dhe të bëjë dhe një mea culpa për gabimet që ka bërë gjatë qëndrimit 9-vjeçar në pushtet.

“Të gjithë kanë kusuret dhe të metat e tyre, por kusuret dhe të metat tona lidhen me të gjithë prandaj edhe më shumë sesa gjithë të tjerët ne mund të jemi edhe problemi, por edhe zgjidhja për të gjithë. Na takon ne dhe vetëm ne të zgjedhim përditë të jemi zgjidhja, duke mos harruar asnjë ditë së përndryshe jemi ne qe mbetemi problemi. U kërkoj thellësisht ndjesë për gabimet e mia, ato që di apo që nuk di, duke i siguruar se asnjë prej tyre nuk është një gabim që buron prej qëllimit për të përfituar në kurriz të tjerëve dhe nga thellësia e shpirtit u them sot të gjithëve, se kurrë nuk kam qenë më i bindur dhe më i motivuar për të merituar besimin e tyre. Zoti bekofte shqiperine evropiane”.

