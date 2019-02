Flamurtari pret Kukësin në kampionat

Flamurtari do të presë Kukësin të shtunën në Vlorë. Portieri Koliçi, i cili në të kaluarën është aktivizuar me kundërshtarin uron të përsërisin takimin e fazës së parë ku fituan në shtëpi. Flamurtari nuk do të ketë lojtarë titullarë për këtë sfidë si Cale,Torassa apo Veliut.

“E dimë shumë mirë që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë dhe shpresojmë të përsërisim sfidën e fazës së parë. Kemi shumë mungesa dhe janë të rëndësishme, por shpresojmë që ata që do t’i zëvendësojnë të jenë ditë mirë dhe t’ia dalim”, tha Enea Koliçi, Futbollist i Flamurtarit.

Kukësi nuk ka marrë asnjë pikë ndaj Flamurtarit këtë sezon, por sipas zv/trajnerit Rrahman Hallaçi nuk duhet parë e kaluara.

“Investimi është bërë shumë i madh këtë sezon dhe duhet të jemi të përqendruar për të marrë këtë fitore dhe pak rëndësi ka historia. I kemi të gjithë mundësitë për të marrë 3 pikët se nuk na lejohet hap fals. Ne duam me patjetër të shkojmë te titulli kampion.”

Kukësi afroi gjatë merkatos së Janarit disa lojtarë mes tyre edhe ish-futbollistin e Kombëtares, Valdet Rama, duke qenë ndër më aktivët me lëvizjet e kryera.

