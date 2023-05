Flasin banorët e Himarës: Na premtuan se do na japin 200 mijë Lekë në këmbim të votës për Belerin

12:13 12/05/2023

Disa banorë të Himarës, të cilët u shoqëruan në Policinë e Vlorës pas arrestimit të Fredi Belerit për korrupsion aktiv në zgjedhje, janë të lirë dhe kanë folur për median duke u shprehur se ju ishin premtuar 200 mijë Lekë në këmbim të votës për Fredi Belerin.

“Është premtuar se do marrim 200 mijë Lekë nga Niko Panajoti edhe thjesht na thanë që 100 mijë lekë njëri 100 mijë lekë tjetri që të votojmë. Jemi 3 veta, unë, vjehrra dhe burri”.

-Kujt partie?

“Nuk e di, për Belerin”.

-Kur do t’i merrnit lekët?

“Nuk e di, pas votës. 200 mijë Lekë për 3 persona. Fredi nuk më ka thënë gjë, Fred Beleri nuk më ka thënë gjë, thjesht më ka thënë Niko Panajoti që jepja votën Fredi Belerit. Edhe lekët ai do i jepte”.

-Kur ju sollën këtu?

“Në orën 4 të mëngjesit”.

-Kush ju premtoi për lekë?

“Ata. Ata nga Himara. Ishte Beleri dhe na tha do t’ju japim lekë. Unë nuk dua lekë i thashë”.

-Sa lekë?

“100 mijë Lekë”.

-Sa veta jeni ju në shtëpi?

-Unë, nusja dhe mamaja.

-Pranuat ju?

“Jo nuk pranuam”.

-Po banorë të tjerë të Dhërmiut patën oferta të tilla?

“Po pak ishin”.

“Na kanë marrë në orën 2 e gjysmë sepse do votonim për Demokratike tha na bënë presione të papara dhe na kanë përdorur një fjalor të paparë. Policia…Ne kërkuam ujë.. as na dha as ujë. Unë thashë jam e sëmurë, ndonjë ilaç ndonjë gjë, bukë të paktën, asnjë gjë. Tani na nxorrën, kaq orë na kanë çnjerëzuar. Kanë përdorur një fjalor të paparë, një fjalor të ndyrë. Na mori pse do votoni për Demokratiken”.

-Ju ka premtuar njeri lekë?

“Socialistja për lekë jo po na ka thënë votoni për mua, kurse këta të demokratikes jo. Unë kam dëshirë vetë, tani nga inati do ja jap Demokratikes”.

-Kush ju ka ofruar lekë?

“Asnjë lekë”.

/tvklan.al