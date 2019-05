Fleckenstein mbetet jashtë Parlamentit Europian?

Rezultatet e dobëta të partisë socialdemokrate në Gjermani duket se kanë nxjerrë jashtë Parlamentit të ri Europian edhe raportuesin për Shqipërinë, Knut Fleckenstein.

Vetë eurodeputeti në një reagim në Twitter shkruan se sipas rezultateve paraprake, nuk pritet të jetë më në Parlamentin Europian.

Dear all, according to first estimates, I will not return to @Europarl_EN. I will continue to be closely connected to the #EU and the #WesternBalkans. More info next week!

— Knut Fleckenstein (@knufleckenstein) May 26, 2019