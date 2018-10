Flet autorja e komedisë: “Pallati 176” është pasaporta ime më unike (Video-Arkiv)

“Pallati 176” është një nga komeditë më të bukura që ka mbetur në memorien e shqiptarëve. Më 1985 u dha premiera e kësaj komedie dhe sot mund të thuhet se nuk ka teleshikues që nuk e njeh këtë komedi.

E ftuar në “Histori me Zhurmues” të autorit dhe drejtuesit Pandi Laço ishte Adelina Balashi Stefa, autorja e kësaj komedie.

“Fakti që jam autorja e asaj komedie është pasaporta më unike. Edhe kolona zanore e këtij filmi ka të bëjë me jetën time personale. Unë isha një shkrimtare e re në atë kohë, por ajo është shkruar në kohën e duhur, pati temë e duhur dhe u luajt nga aktorët e duhur dhe të gjitha këto prodhuan atë që është sot po aq e freskët sa në atë kohë. Unë e kisha ëndërr familjen, më dukej sikur ishte një sunduk i pahapur. Pasi e mbarova pjesën, Andrea Pepi më pyet nëse mund t’a lexonte pjesën. I pëlqeu shumë dhe më tha që bëhej një festival me ndërmarrjen e Korçës. Në ato kushte, pa aktorët profesionistë dhe skenë tepër modeste, ajo pati sukses. Unë bazën e kisha në Librazhd. U bë mbledhja e “Lidhjes së Shkrimtarëve”, kishte ardhur Dritëroi, Teodori dhe Ruzhdi Pulaha. Ruzhdiu e lexoi pjesën dhe me shumë optimizëm më mer dhe më njofton se ishte aprovuar. U thirra në këshillin artistik të Teatrit Kombëtar që ishte ajka, nuk isha përballur ndonjëherë. Pata shancin e madh që kjo pjesë është plotësuar nga i gjithë fisi im. Më kujtohet Gim Qiriaqi që tha: Pjesa do të ketë sukses, por të mos presim ndonjë gjë të madhe. Kurse Shkëlqim Basha ka qenë i papërmbajtshëm, ai foli shumë shkurt dhe më dha kurajën kryesore, “Kjo komedi do të bëjë epokë dhe do t’i bëjë të gjithë të thonë fjalët e saj”, tha ai dhe kjo ishte si orakull për mua.

