Flet avokati i Saimir Tahirit: Vendim skandaloz për të njollosur Saimir Tahirin

Shpërndaje







18:27 04/02/2022

Avokati i Saimir Tahirit, Maks Haxhia ka dhënë një prononcim për mediat pas dënimit të ish-ministrit. Haxhia tha se ky vendim është skandaloz dhe për të njollosur Tahirin.

Maks Haxhia: Dua të them diçka se lidhur me këtë vendim pavarësisht se jam avokat, por ishte një vendim skandaloz. Në këtë vend dihen dy gjëra që janë të sigurta, liria dhe vdekja. Nëse dënimi i Saimir Tahirit do të kënaqë dhe përmbushur shqetësimin dhe pritshmërinë e opinionit shqiptar le të quhet i përmbushur. Kjo gjykatë bëri atë që s’mund të bëhet nga pikëpamja juridike sepse në thelb la vendimin e Shkallës së parë, por pezulloi nenin 59. Neni 59 është në formë e vuajtjes së dënimit. Kur flas për kënaqje them për misionin që ka marrë përsipër drejtësia për të realizuar.

Sot Saimir Tahiri i kishte mundësitë që edhe të mos vinte, pati edhe njerëz që i thonin ik, mos u paraqit por insistoi që do të jetë në dispozicion të drejtësisë. Sot do të shkojë në drejtorinë e Policisë dhe nga aty pastaj do të sistemohet.

Ky vendim ishte për të njollosur Saimir Tahirin”, tha Haxhia./tvklan.al