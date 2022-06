Flet babai i 22-vjeçarit që u arrestua për plagosjen Johan Muçllarit: Djali im nuk është autor, e binda të dorëzohet sepse…

Shpërndaje







21:38 25/06/2022

Gazmor Maxhari, babai i Griseld Maxharit, i cili është ndaluar nga policia si njëri prej autorëve të ngjarjes së ndodhur në Pogradec 2 muaj më parë, ku mbeti i plagosur Johan Muçllari, në një deklaratë për mediat ka thënë se djali i tij 22-vjeçar nuk është autor në këtë ngjarje. Në intervistën që përcjell gazetarja Daniela Zisi, ai thotë se djali i tij ka ndërhyrë për të shuar sherrin dhe se prokuroria dhe policia po e akuzojnë pa të drejtë. Ai nuk e bën djalin e tij pa faj, por thotë se ai nuk është autor.

“E vërteta e djalit tim qëndron se atë prokuroria dhe policia e kanë arrestuar si autor të ngjarjes së ndodhur para 2 muajsh. Lidhur me këtë ngjarje di të them që djali im nuk është autor i kësaj ngjarje.

Cili është roli i djalit tuaj?

“Djali im ka qenë atë ditë xhiro me makinë (me autorin) është konfliktuar me palën tjetër, jo djali im, pasi ai ka qenë thjeshtë shoqërues atë ditë me autorin”.

Ju po thoni që djali juaj akuzohet pa të drejtë?

“Po dhe kjo është e vërteta që ai nuk është autor, ai rastisi atje. Ai ka ndërhyrë thjeshtë për të shuar sherrin mes palëve dhe ka parandaluar një ngjarje që mund të degradonte edhe më shumë”.

Çfarë akuze rëndon sot mbi djalin tuaj?

“Sot mbi djalin tim rëndon akuza si autor në ngjarje, në vrasje të mbetur në tentativë ndërkohë që sipas dëshmitarit okular djali im thjeshtë ka ndërhyrë për të ndarë sherrin”.

Si u dorëzua djali juaj në komisariat, pse u fsheh?

“Djali im u tremb dhe kishte frikë, ai iku nga frika e kësaj ngjarje”.

Ju e keni dorëzuar vetë djalin, pse policia ka raportuar sikur e kapi ajo?

“Tani, kohët e fundit unë kam komunikuar me djalin dhe kam arritur që ta bind edhe ai ishte ndërgjegjësuar pasi kishte parë në media që prokuroria po e akuzonte si autor dhe u bind që të dorëzohet. Unë kam bërë dorëzimin e tij bashkë me avokatin në datë 24, ora 10:30. Jam shumë i indinjuar pasi në të gjitha mediat kam lexuar që u kap një nga autorët, kur unë djalin tim e kam dorëzuar vetë duke njoftuar të gjitha instancat”.

Ju po thoni që djali juaj duhet të gjykohet si ndihmës dhe jo si autor?

“Po, prandaj unë e binda që ai të dorëzohet për të deklaruar të gjitha çka di. Që ai nuk është autor, por shoqërues, djali im s’ka lidhje me palën tjetër dhe as konflikt. Ka dëshmitar okular të palës tjetër i cili ka deklaruar që djali im ka ndërhyrë vetëm për t’i ndarë. Unë kam besim që drejtësia do shkojë në vend. Ai të dënohet për fajin e tij dhe autori i ngjarjes për fajin që ka bërë”.

Klan News