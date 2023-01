Flet Meridian Ramçaj: Me Olti Currin jemi pajtuar, me Arjan Konomin s’do flas kurrë!

10:35 23/01/2023

Mbrëmjen e sotme në “Zemër Luana” me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës ka qenë i ftuar Meridian Ramçaj, i cili është njohur gjithmonë si një person pa doreza dhe i drejtpërdrejtë.

Madje shpeshherë ai ka qenë i përfshirë në debate edhe në rrjetet sociale. Ku disa prej tyre dallojnë me Olti Currin, Arjan Konomin dhe Elgit Dodën.

Një ndër lojërat më të forta është edhe ajo e tortave, ku personazhet duhet të përgjigjen pyetjeve të vështira ose duhet të bëhen pis me tortë.

“Meridian, prej vitesh në media dhe me një shoqëri mjaft të gjerë në këtë fushë dhe jo vetëm, por ke rënë në sy edhe për debatet e shumta që bën shpesh herë me personazhe të njohur në showbiz-in shqiptar si debate me me Elgit Dodën, Arjan Konomin, Olti Currin e shumë e shumë të tjerë, por në në skenën e “Zemër Luana” duam të dimë emrin e atij/asaj që je pajtuar së fundmi se ke patur kohë pa folur apo ke ndërmend të pajtohesh dhe emrin e atij/asaj që nuk do flisje më kurrë në të ardhme dhe pse?

Ndaj përgjigjen ose festo ditëlindjen”- ka qenë pyetja e Meridianit, i cili ka treguar se me Olti Currin është pajtuar pasi janë takuar në Prishtinë dhe kanë folur sikur të mos kishte ndodhur gjë, pasi Olti është person që nuk mban inat.

Ama në anën tjetër nuk do të fliste me Arjan Konomin sepse është shumë ofendues dhe gjithashtu me Elgit Dodën./tvklan.al