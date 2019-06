Flet për “Opinion” gazetari gjerman që publikoi përgjimet e dosjes “339” (Video)

Peter Tiede është gazetari i gazetës gjermane “Bild” i cili publikoi sot përgjimet e reja të dosjes “339/1” të bandës së Avdylajve në Shijak. Në një intervistë për emisionin “Opinion” realizuar nga gazetarja Desada Metaj, gazetari Tiede thotë se audio-përgjimet e publikuara nuk janë materiale autentike dhe nuk ka mashtrime.

Sipas tij, burimet që ai ka siguruar këto përgjime, janë shqiptare dhe i janë vënë në dispozicion nga Tirana. Në përgjimet e publikuara sot nga “Bild”, në bisedat telefonike me Avdylajt kanë rënë edhe funksionarë e zyrtarë të Durrësit e Shijakut.

Desada Metaj, Opinion: Përgjimet-audio që ju keni publikuar në Bild kanë shkaktuar një furtune të vërtetë në Shqipëri. Herën e parë disa persona nga mazhoranca ju akuzuan si të paguar nga opozita.

Peter Tiede: Kjo është totalisht marrëzi, pakuptim. Unë jam një gazetar gjerman, jetoj në një vend të lirë dhe tek ne, gazetarët paguhen nga punëdhënësit e tyre dhe ky punëdhënës quhet Bild dhe jo opozita shqiptare. Unë madje, nuk njoh fare dikë nga opozita shqiptare.

Desada Metaj, Opinion: A mbani ju përgjegjësi për autenticitetin e këtyre përgjimeve? Sepse në një situate krize si kjo që po kalon Shqipëria kjo mund të konsiderohet si një goditje e fortë.

Peter Tiede: Ky është material i vërtetë, nuk ka mashtrime ne e kemi testuar këtë material ashtu siç veprojnë, pra bëjmë gjithmonë me informacionet. Burimet janë absolutisht të besueshme, janë burime shqiptare që na janë vendosur në dispozicion nga Tirana.

Desada Metaj, Opinion: Si gazetar me eksperiencë a mendoni se publikimi i këtyre përgjimeve do të ndikoje në qëndrimin zyrtar të Gjermanisë ndaj Shqipërisë dhe hapjes së negociatave?

Peter Tiede: Nuk mendoj se kjo është diçka që domosdoshmërisht do të mund të ndryshojë qëndrimin e Gjermanisë, pasi për Gjermaninë ka rëndësi që Shqipërisë të mos i ndodhë e njëjta gjë si me Malin e Zi, që ndikohet nga rusët. Pra dhe ajo të mos ndikohet nga Turqia. Të gjithë duan ta kenë për vete Ballkanin, por për Gjermaninë rëndësi ka gjendja aktuale në të cilën ndodhet Shqipëria, me korrupsionin e madh që ka, me mungesën e lirisë së shtypit, me mungesën e gjykatave. Juve nuk keni madje as Gjykatë Kushtetuese. Me të gjitha këto Shqipëria kërkon ose përpiqet të anëtarësohet në BE. Ky është rasti aktual.

Desada Metaj, Opinion: Si mendoni se duhet të reagojë qeveria shqiptare në një rast të tille? A keni patur raste të ngjashme dhe si është proceduar më vonë?

Peter Tiede: Qeveria shqiptare ndoshta nuk ka se si të mund të reagojë ndryshe, përveçse të pretendojë se gjithçka është një mashtrim apo një konspirim i madh. Ndërmjetësuesit ndërkombëtarë dhe ata gjermanë thonë krejt hapur dhe qartë që Shqipëria e ka humbur luftën. Aty qeveris mafia. Pra politika duhet ta ketë të qartë se çdo të thotë dhe çfarë është mafia. Në fakt ajo vetë është mafia.

Desada Metaj, Opinion: Këto shkrime ishin të planifikuara apo erdhën si reagim pas shkrimit të parë për Shqipërinë?

Peter Tiede: Pasi qeveria juaj pretendoi se unë jam blerë dhe gjithçka është mashtrim, vendosëm të vazhdonim kërkimet dhe të vërtetonim se neve nuk na ka blerë askush dhe të gjitha këto informacione janë të vërteta.Është e kote t’ju pyes për burimet e përgjimeve, por në Shqipëri ka dyshime dhe deklarata politike që një pjese e tyre janë pjesë e dosjeve që janë tek Krimet e Rënda.

Desada Metaj, Opinion: I jeni referuar me së shumti burimeve shqiptare apo atyre gjermane?

Peter Tiede: Burimet shqiptare. Prej andej e ka origjinën materiali. Materiali është i pranishëm edhe ne gjermanisht. Por siç e thashë, ai vjen nga Shqipëria dhe unë e kam marr nga Shqipëria.

Desada Metaj, Opinion: Ka shumë ish-oficerë policie në Shqipëri që kanë investiguar raste të implikimit të drejtuesve politike me çështje korrupsioni, te cilët tashmë kane kërkuar ose kërkojnë azil politik në vende të tilla si Holanda, Zvicra apo vendet skandinave?

Peter Tiede: Kjo është një pyetje interesante, përse duhet të përndiqen policë shqiptarë? Ju e njihni rastin e Saimir Tahirit apo të policëve nga Vlora, të cilët duhet të arratiseshin në Zvicër. Mund të marrim edhe rastin e policëve të tjerë që kanë ikur në Holandë apo të drejtorëve të klinikave spitalore të cilët kanë qenë të detyruar që të japin (lëshojnë) raporte mjekësore për kriminelët, me qëllim që këta bosë të drogës apo të mafias të dalin nga burgu. Përse duhet të arratisen këta njerëz? Përse përndiqen ata në Shqipëri? Dritan Zagani, apo policë të tjerë kanë qenë në burg pa një padi. Policët kanë qenë në arrest shtëpie dhe duhet të arratiseshin nga Shqipëria, pasi kanë dalë kundër politikës. Neve personalisht këto audio nuk na nevojiten, por mendoj se nevojiten për kolegët shqiptarë dhe për policët e guximshëm që kanë vepruar në mënyrë të tillë, që ato të publikohen.

Desada Metaj, Opinion: Në përgjimet tuaja janë përmendur shumë emra të njohur. Si keni menduar të përballeni me ta në rast se do t’i drejtohen gjykatës?

Peter Tiede: Uroj dhe shpresoj që ta bëjnë këtë gjë, pasi kështu do dalin në gjyq dhe ne do të paraqesim provat. Edhe unë vlej si provë, sigurisht. Kështu gjykatësit do të vërtetojnë nëse unë gënjej dhe nëse ju në Shqipëri qeveriseni nga një mafia e korruptuar. Unë e di që kam të drejtë. /tvklan.al