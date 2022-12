Flini me gojë të hapur? Ky zakon ‘shkatërron’ dhëmbët tuaj

Shpërndaje







19:25 19/12/2022

Përveç pamjes jo të këndshme të dikujt që fle me gojën hapur, ky zakon paraqet rrezik për zgavrën e gojës e cila thahet dhe humbet efektin mbrojtës të pështymës.

Keni tendencë të flini me gojë hapur? Ky është një zakon që mund të jetë po aq i dëmshëm për smaltin e dhëmbëve sa edhe pirja e një sode me sheqer pak para gjumit.

Shkencëtarët nga Universiteti i Otagos në Zelandën e Re zbuluan se kur goja lihet e hapur gjatë gjumit, pështyma thahet dhe mbrojtja antibakteriale e pështymës në gojë humbet. Ndërsa zgavra e gojës humbet efektin mbrojtës të pështymës, pH i gojës bëhet gjithnjë e më acid, gjë që favorizon zhvillimin e prishjes së dhëmbëve. Shkencëtarët vlerësojnë se dëmi që u bëhet dhëmbëve kur flemë me gojë hapur është i barabartë me dëmin që ndodh pas konsumimit të një pije me sheqer pak para gjumit.

Në kushte normale pH e gojës është 7.7, pra neutrale, shpjegojnë studiuesit. Por kur flemë me gojë të hapur pH-i i gojës bëhet më acid, 6.6, ndërsa tek disa pjesëmarrës gjatë eksperimentit përkatës pH arriti në 3.6.

Sipas studiuesve, problemi është më i rëndë shkaktohet tek dhëmbët e pasëm sepse aty goja thahet më shumë. Gjithashtu, problemi është më intensiv tek meshkujt pasi flenë më shpesh me gojë hapur në krahasim me femrat./tvklan.al