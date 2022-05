“Flinte në ura dhe hante në koshat e mbeturinave”, vajza përlotet nga sakrificat e nënës

15:54 15/05/2022

Naimja ka ardhur nga Ulqini në studion e emisionit “E diela shqiptare” në Tv Klan për të rrëfyer historinë e familjes së saj. Nëna e Naimes është shqiptare, ndërsa i ati nga Maqedonia dhe të dy u njohën me anë të një shkuesie. Martesa e tyre nuk mundi të mbijetonte dhe u divorcuan kur Naimja ishte 6 vjeç dhe vëllai i saj 3. Në kujtimet e saj lidhur me divorcin, ajo kujton një moment përshëndetje me nënën e saj, të cilin e rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty”.

Ardit Gjebrea: Ju mungonte mami? Si reaguat ju?

Naime: Në momentin… më kujtohen disa pjesë kur mami vendosi të largohej dhe ishim ulur diku, na tha mua e vëllait se “shumë shpejt do kthehem t’ju marr, nuk ju lë vetëm”. Nga ajo ditë, asnjëherë nuk kanë pushuar lotët. Vëllai ishte më i vogël dhe çdo njeri që takonte thoshte “kjo është mami im, mos ik”.

Ardit Gjebrea: Çdo grua që shihte në rrugë?

Naime: Çdo grua.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë mami ku jetonte?

Naime: Mami 3 muaj ka jetuar nëpër rrugë, ka fjetur në urën e lumit Vardar, ka ngrënë dhe bukë nëpër koshat e mbeturinave.

Ardit Gjebrea: Vetëm që mos të largohej nga ju?

Naime: Vetëm që mos të largohej nga ne.

Ardit Gjebrea: Dhe t’ju shikonte. Kishte shpresë t’ju merrte, por ishte e pamundur.

Naime: Kishte shpresa shumë, por ishte shumë e pamundur, nuk ia arriti.

Ardit Gjebrea: Po familja e mamit nuk e përkrahte?

Naime: Nuk e kanë përkrahur asnjëherë, gjithmonë e kanë mbajtur në distancë.

Ardit Gjebrea: Për cilin motiv?

Naime: Për motivin që u nda nga burri sepse mentaliteti shqiptar është që një grua që ndahet nga burri gjithmonë është e fajshme, ka bërë diçka gabim dhe asnjëherë nuk ia kanë falur./tvklan.al