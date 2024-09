Frika për të guxuar mposhtë dëshirën për të bërë baluke. Shumica e vajzave nuk e kanë shumë të lehtë ta marrin këtë vendim. Por, kjo vjeshtë duket se do iu japë një shtysë për të bërë atë që deri dje nuk kishit pasur guxim.

Kjo vjeshtë duket se rikthen totalisht vëmendjen te baluket e vajzave, ndaj pak rëndësi ka nëse jeni të lëkundura në vendimin tuaj. Baluke “perde”, me volum, të drejta apo kaçurrela, këtu do të gjeni disa modele që do ju frymëzojnë.

Baluke të dendura dhe të plota

Baluket “butterfly”

Baluket me volum

Baluke të gjata

Baluket “retro”

Baluket në flokë kaçurrela

Baluke të kthyera në një anë

