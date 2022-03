Florian Binaj: Pse e quaj sukses investimin e qeverisë në përbaltjen e protestës

19:08 29/03/2022

Prej disa javësh qytetarët janë shqetësuar nga rritja e çmimeve që nisën të ndryshonin që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Produktet e shportës, nafta e gazi por dhe produkte të tjera kanë shënuar rritje të konsiderueshme për xhepat e qytetarëve të cilët shprehën kundërshtimin e tyre në protesta. Këto të fundit patën një pushim disa ditor pas një ndryshimi lehtësues, por ditët e fundit çmimet u ngritën sërish, duke shkaktuar protestën e radhës.

Drejtpërdrejt nga protesta e qytetarëve përpara Kryeministrisë, aktori Florian Binaj raporton situatën për “Rudina” në Tv Klan. Duke ritheksuar edhe njëherë kërkesën e qytetarëve për lehtësim të taksave të karburantit siç kanë vepruar vendet e rajonit, Binaj shprehet se ndryshimi i çmimeve në varësi të protestave, është një veprim i shëmtuar.

Rudina Magjistari: Ku konsistojnë kërkesat tuaja, çfarë prisni ju nga kjo protestë, konkretisht?

Florian Binaj: Jo vetëm nga kjo protestë, por që nga dita e parë që kemi dalë ne kemi kërkuar një gjë shumë të thjeshtë që më pas e bënë dhe vendet e Ballkanit dhe Europës: lehtësimin nga taksat për ca çmime siç janë ushqimet e shportës, që janë gjërat që ne hamë dhe konsumojmë çdo ditë gjë që e ka bërë dhe Gjermania, vend tek i cili ne shkojmë të gjithë për të kërkuar punë apo siç e kanë bërë vendet e Ballkanit duke lehtësuar disa nga taksat e karburantit, bie çmimi dhe normalisht lehtëson ekonominë. Kjo është e vetmja gjë që kemi kërkuar dhe vazhdojmë të kërkojmë.

Ndërkohë që jemi përballur me përbaltje nga më të ndryshmet dhe unë e quaj sukses faktin që qeveria është investuar kaq shumë në kaq shumë mënyra për ta përbaltur këtë protestë, është një tregues se sa e vërtetë është kjo. Sa më shumë veta të jenë këtu në shesh, aq më e madhe bëhet ajo pasqyrë ku kjo qeveri dhe të gjitha qeveritë që kanë qenë mund të shohin veten e tyre se sa shëmtuar janë sjellë me qytetarët e denjë të këtij vendi. Kjo është protestë për dinjitet.

Rudina Magjistari: Ka një rënie të çmimeve sot, duket sikur ka pasur një reagim, jemi të ndërgjegjshëm që trendi do të jetë në rritje. Por çfarë mund të bëhet konkretisht sepse ka pasur vërtet një reflektim më herët, çmimet u rritën, u ulën, pra pati një mundësi për t’u ulur. Ka një abuzim nga biznesi në këtë rast?

Florian Binaj: Kjo nuk është protestë kundra biznesit, por kundra vendimmarrjes në proporcion të zhdrejtë me kohën që jetojmë. Nëse ne taksohemi pak kur është kohë e mirë, si mund të taksohemi më shumë kur jemi në kohë lufte? Mua më bën shumë për të qeshur fakti që sa herë më njoftojnë që do të kemi protestë, vjen Bordi i Transparencës dhe ul çmimin e naftës, sa i ndërpresim protestat Bordi i Transparencës ngre çmimin e naftës. Kjo është shumë e shëmtuar.

Rudina Magjistari: Sot ka pasur një ulje çmimesh, por sërish mbeten të larta.

Florian Binaj: Kishin thënë që deri të shtunën nuk do lëviznin. Ne e kuptojmë pjesën që ka ndikuar në të gjithë botën, nuk po i kërkojmë qeverisë që të pushojë luftën në Ukrainë. Ne po kërkojmë siç kanë bërë vendet e Ballkanit, siç kanë bërë vendet e BE, në mos subvencionim, ulje, heqje ose pezullim të përkohshëm të disa taksave. Nuk ka asnjë filozofi tjetër. Fakti që neve na shajnë që bashkëpunojmë me rusët, që paguhemi nga ky, nga ai, që jemi këta, jemi ata, kjo tregon që qeveria e di që kemi të drejtë. Prandaj i them të gjithë qytetarëve që të bëhemi sa më shumë, ejani në shesh sepse sa më shumë të jemi ne, aq më e madhe është kjo pasqyra ku kjo qeveri mund të shohë veten e saj./tvklan.al