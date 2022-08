Florian Marku fiton kundër meksikanit në “Air Albania”

23:03 25/08/2022

Mbyllet me fitore ndëshja e Florian Markut me boksierin meksikan Miguel Parra Ramirez. Ndeshja e boksit e zhvilluar këtë të enjte në stadiumin ‘Air Albania’ u mbyll me fitoren e Florian Markut i cili morri titullin WBC Silver.

Kjo fitore e rendit boksierin Marku në vendin e 43 në botë për peshën ‘Welterwight’.

Pas fitores së boksierit Marku vjen reagimi i parë nga kryeministri Edi Rama i cili e quan Florian Markun, ‘mbret të shqiptarëve’./tvklan.al