Florian Marku zbulon kundërshtarin

23:44 18/07/2022

Do ndeshet me meksikanin Migel Parra

Florian Marku ka zbuluar rivalin me të cilin do të ndeshet më 25 Gusht, sfidë që do të zhvillohet në “Air Albania”.

Boksieri shqiptar bëri me dije se përballë do të ketë meksikanin Migel Parra, për titullin Silver Interim në WBC.

Në një postim në rrjete sociale, Marku shkruan kjo është një ndeshje mjaft e rëndësishme për të dhe se shpreson tek mbështetja e të gjithë shqiptarëve që të jenë të shumtë në stadium.

