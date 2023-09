Fluks në dalje në Portin e Durrësit

13:13 01/09/2023

Nga kjo pikë kufitare vetëm në 24 orët e fundit janë larguar rreth 10 mijë pasagjerë

Përfunduan pushimet e verës në Shqipëri dhe po kthehen në vendet e tyre. Kjo ka sjellë fluks të lëvizjes në dalje në Portin e Durrësit. Sipas të dhënave nga kjo pikë kufitare vetëm në 24 orët e fundit kanë dalë nga vendi rreth 10 mijë pasagjerë. Turistët thonë se po largohen me përshtypje të mira nga Shqipëria.

“Kam ardhur nga Anglia së bashku me familjen time. Shqipëria është vend i bukur. Kam vizituar disa vende si Durrësin, Sarandën, Ksamilin Butrintin dhe Syrin e Kaltër. Sonte largohem, por do të doja të rikthehesha sërish për të vizituar të tjera vende. Kemi qëndruar tre javë dhe do të donim të qëndronim akoma më shumë. Edhe çmimet janë të arsyeshme.”

“Jam nga Napoli, Itali. Është hera e parë që vij në Shqipëri. Jam ndjerë shumë mirë. Deti është i mrekullueshëm, njerëzit e dashur. Kam mbetur vërtet i kënaqur. Kam vizituar Pogradecin, Korçën, Belshin, Tiranën, Ksamilin, Sarandën dhe Vlorën. Më kanë pëlqyer shumë. Ksamili ka një det të mrekullueshëm. Me siguri vitin tjetër do të rikthehem sërish. Edhe me çmimet jemi të kënqur, ndryshe nga Napoli ku janë shumë të larta. Në Shqipëri kam qëndruar rreth një muaj.”

Nuk largohen vetëm të huajt por edhe shqiptarët të cilët punojnë dhe jetojnë jashtë vendit.

“Shumë fluks kishte. Shumë bukur dhe na bëri përshtypje në çdo qytet që kemi qenë duhej të lëvizje me navigator sepse ndryshime shumë të mëdhaja, zbukurime plotë dhe rrugët të shkëlqyera.”

Kjo pikë doganore është përballuar me fluks të lëvizjeve kryesisht gjatë muajve korrik dhe gusht. Gjatë këtyre dy muajve kanë hyrë nga porti i Durrësit rreth 260 mijë pasagjerë me rreth 901 mijë mjete.

