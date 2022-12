Fluks pasagjerësh në Aeroportin e Rinasit

Shpërndaje







15:45 30/12/2022

Balluku: Janë marrë masa për përballimin e situatës

Në ditët e fundit të vitit rreth 15 mijë pasagjerë ulen në Rinas. Zv/Kryeministrja dhe njëherazi Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë nga aeroporti ndërkombëtar bëri të ditur edhe masat për përballimin e këtij fluksi.

“Pavarsisht se janë 15 mijë udhëtarë të cilët do të përpunohen dhe do të levizin nuk shikojmë të ketë as radha as problematikë.”

Gjatë gjithë vitit të dhënat tregojnë për 5.2 milion pasagjerë të ardhur në Shqipëri. Shifër që sipas autoriteteve ka tejkaluar çdo parashikim.

“Është shifër shumë interesante 5.2 milionë pasagjerë për 2022, 5 vjet përpara parashikimit.”

Një lajm i mirë vjen për vitet e ardhshme. Brenda 2024-ës do shmangen radhët dhe pritjet e udhëtarëve para nisjes së fluturimeve. Për vitin 2023 parashikimet janë së në vend do vijnë rreth 6.5 milion pasagjerë.

Tv Klan