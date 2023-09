Fluks turistësh të huaj në rrugët e Tiranës

Shpërndaje







15:49 15/09/2023

Vijojnë kërkesat për informacion në zyrat e hapura

Ndonëse jemi në Vjeshtë, është e pashmangshme t’i shohësh rrugët kryesore pa turistë. Njësoj si në stinën e verës, guidat vazhdojnë të shoqërojnë grupe të mëdha turitësh, ndërsa të tjerë, zgjedhin ta zbulojnë Shqipërinë vetë, por vetëm me pak ndihmë nga zyrat e informacionit të ngritura enkas për ta.

Në këtë “Info Point”, që në mëngjes dhjetëra turistë kanë ardhur për kërkuar sugjerim, por edhe për t’u orientuar më mirë se si mund të mbërrijnë në vendin e kërkuar.

“Jam nga Zvicra, kam qëndruar në Shqipëri 15 ditë, kjo është dita e fundit dhe do ta kalojmë në Tiranë. Duam të shikojmë Bunk’Artet dhe muzetë, ndaj erdhëm për tu orientuar se si mund t’i aksesojmë. Më ka pëlqyer Shqipëria, dhe herën tjetër do të kthehem me miqtë”.

“Kam parë vendet Historike në Shqipëri dhe tani do qëndroj dhe disa ditë në Tiranë. Më kanë pëlqyer muzetë, por jemi akoma duke e zbuluar”.

Mbi 5 mijë turistë kanë hyrë në tre muajt e verës në këtë zyrë informacioni që ndodhet në qendër, të cila të pajisen me harta dhe guida specifike, për turizmin e natyrës, historik, kulturor, sportet dhe gjithçka tjetër.

“Në Shtator është plot me turistë. Kanë vendosur të vazhdojnë pushime e tyre pasi koha ka qenë shumë e mirë. Përveç numrit të madh të turistëve kam parë dëshirën e tyre të madhe si për pjesën e jugut dhe të veriut”, tha Anxhela Xhuli, specialiste, zyra e Info Point.

Vendet që turistët janë interesuar më shumë janë këto:

“Sa i përket qendrës pak a shumë janë këto, muzetë, Bunk’Art 1 dhe Bunk’Art 2 , Shtëpia e Gjetheve. Jashtë Tiranës, liqeni i Bovillës, Dajti dhe Petrela që është më e pëlqyera”, u shpreh Xhuli.

Në 8 muaj Shqipëria ka shënuar rekord duke pritur mbi 7.2 milionë turistë, 27% më shumë të huaj se një vit më parë.

Tv Klan