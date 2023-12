Fluks udhëtarësh në pikat kufitare/ Balla: Në kontakt me Athinën dhe Shkupin

Shpërndaje







15:38 23/12/2023

Festat e fundvitit kanë shtuar fluksin e udhëtarëve në pikën kufitare të Kapshticës. Në 24 orët e fundit kanë hyrë nga Greqia 5518 emigrantë dhe kanë udhëtuar drejt vendit fqinj 2185 qytetarë.

Emigrantët që po kthehen në atdhe gjatë kësaj të shtune kanë pritur në tokën greke për të kryer proçedurat deri në 4 orë pasi policia kufitare e vendit fqinj po punon me vetëm 3 sportele edhe pse fluksi rritet orë pas ore.

I lartë mbetet edhe numri i mjeteve që presin të dalin nga territori ynë, ku policia kufitare shqiptare ka hapur 6 sportele dhe po menaxhon fluksin pa vonesa.

Lidhur me shtimin e udhëtarëve në këto prag festash, ka reaguar dhe ministri i Brendshëm, Taulant Balla. Ai tha se ka patur kontakte të vazhdueshme me homologët e tij në Greqi dhe Maqedoninë e Veriut me qëllim shtimin e sporteleve për të shmangur radhët e gjata.

Tv Klan