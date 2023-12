Fluksi i vizitorëve, shtohen me 8.4% strukturat akomoduese

18:23 23/12/2023

INSTAT: 7.3 miliardë Lekë për lejet e ndërtimit të hoteleve në 2022

Të dhënat e fundit të raportit të Institutit të Statistikave evidentojne se gjatë 2022 vetëm numri i strukturave akomoduese u rrit me 8.4% krahasuar me vitin 2021. Sipas INSTAT vitin e kaluar, në të gjithë vendin operuan mbi 1.580 struktura akomoduese si hotele, motele, kampe, bujtina, streha malore dhe struktura të tjera për qëndrime afatshkurtra duke vënë në dispozicion rreth 48 mijë dhoma dhe rreth 109 mijë shtretër.

Duke u ndalur tek këto të fundit rritja ishte me 11% me shumë krahasuar me 2021, tregues se në treg kanë hyrë struktura me kapacitete më të mëdha akomoduese.

Në shifra më të detajuara vihet re se gjatë vitit 2022, industria e turizmit ka ofruar mesatarisht rreth 39 shtretër në dispozicion të 1.000 banorëve. 65% e shtretërve janë shfrytëzuar nga jo-rezidentët.

Instituti i Statistikave analizon paralelisht edhe ecurinë e lejeve të dhëna për ndërtimin e strukturave akomoduese, ku gjatë vitit 2022, janë miratuar gjithsej 51 leje ndërtimi për hotele, nga 33 leje të miratuara gjate vitit 2021.

Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit e miratuar për ndërtim hotelesh, në vitin 2022, është rreth 7,3 miliardë Lekë, duke shënuar një rritje prej 40,2%, krahasuar me vitin 2021. Gjatë 2022, qarku Korçë shënoi numrin më të lartë në lejet e miratuara për “Hotele” me rreth 29,4% të lejeve gjithsej në nivel vendi” nënvizon INSTAT.

Teksa gjatë vitit 2022 vendin tonë e vizituan rreth 7,5 milionë shtetas të huaj, ky vit pritet të mbyllet me një tjetër rekord historik prej 10 milionë vizitorësh.

Klan News