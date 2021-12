Flutura Açka: Sot nuk do isha shkrimtare nëse…

12:09 08/12/2021

Lëvizja studentore e 31 viteve më parë për rrëzimin e regjimit komunist është përkujtuar ditën e sotme në Pallatin e Kongreseve.

Një ndër të pranishmet në aktivitetin në përkujtim të “8 Dhjetorit” ka qenë edhe deputetja e PD-së, Flutura Açka, e cila në fjalën e saj ka bërë një reflektim pas në kohë. Açka ka shtuar se ajo sot nuk do të ishte shkrimtare pa mundin e gjthë atyre të rinjve që mbushën sheshet.

Flutura Açka: Kanë kaluar 31 vite, të mjaftueshëm për të reflektuar, ndoshta pak për të dhënë me siguri idetë tona se çfarë ka ndodhur në ato vite dhe se çfarë kemi bërë në fakt me këto 31 vite. Secili prej nesh ka refleksionin e tij, por sigurisht distanca të krijon mundësinë, qetësinë dhe sigurinë që gjykimin ta kesh sa më të pastër. E them me bindje të thellë: Unë nuk do të isha shkrimtare pa atë mund të atyre njerëz që mbushën sheshet./tvklan.al