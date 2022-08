FMN apel qeverive të mos suvencionojnë çmimet

20:30 05/08/2022

Konsumatorët duhet të mbajnë barrën e rritjes së çmimeve të energjisë në mënyrë që të kursejnë

FMN beson se vendet duhet të mbrojnë familjet më të varfra me mbështetje financiare sepse politikat ekzistuese që synojnë mbrojtjen e të gjithë konsumatorëve nga rritja e çmimeve do të kërcënonin ekonomitë evropiane, shumë prej të cilave tashmë janë në prag të recesionit, dhe do të dekurajohej tranzicioni drejt energjisë se gjelbër.

Sipas FMN, qeveritë nuk mund të parandalojnë humbjen e të ardhurave reale kombëtare që rezulton nga ndikimi i ndërprerjeve të tregut. Ato sipas eksperteve financiare duhet të lejojnë që rritja e çmimit të karburanteve të kalojë plotësisht tek përdoruesit për të nxitur kursimin e energjisë dhe kalimin nga lëndët djegëse fosile.

Deri më tani, politikëbërësit evropianë kanë prezantuar kontrolle gjithëpërfshirëse të çmimeve, subvencione dhe ulje taksash për të zbutur goditjen nga rritja e çmimeve të energjisë, të cilat janë rritur në të gjithë kontinentin në vazhdën e luftës Rusi-Ukrainë.

FMN-ja paralajmëron se një mbështetje e tillë gjithëpërfshirëse është dritëshkurtër, se disa qeverive do ti kushtoje rreth 1.5 për qind të prodhimit të brendshëm bruto këtë vit, me ç’rast kjo masë kontribuon në rritjen e mëtejshme të kërkesës, dhe rrjedhimisht në rritjen e çmimeve.

Ekspertët nënvizojnë se kompensimi i plotë i rritjes së kostos së jetesës do t’i kushtonte qeverisë një ulje relative të PBB-së prej 0.4 përqind mesatarisht për të gjithë vitin 2022.

Meqenëse çmimet pritet të mbeten të larta për disa vite, mbështetja e përgjithshme afatgjatë për bizneset konsiderohet si “përgjithësisht e pashëndetshme”.

Komentet e FMN-së vijnë në një kohë kur vendet evropiane po kërkojnë mënyra për të reduktuar konsumin e energjisë dhe varësinë nga nafta dhe gazi rus.

Spanja njoftoi masa të reja të kursimit të energjisë të duke përfshirë kufizimet në temperaturat e ajrit të kondicionuar dhe ngrohjes në hapësirat publike. Kjo pason nismën e ndërmarrë nga qyteti gjerman i Hanoverit, i cili ndaloi ujin e nxehtë në ndërtesat publike, pishinat, sallat sportive dhe palestrat.

Nga ana tjetër, gjigantët e energjisë po korrin fitime të larta nga rritja e çmimeve, ku British Petroleum raportoi këtë javë fitimin më të madh tremujor në 14 vjet.

Klan News