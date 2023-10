FMN: Ekonomia shqiptare, rritje me 3.6%

16:09 10/10/2023

Shqipëria renditet e treta në rajon

Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rritur parashikimet për ekonominë shqiptare. Sipas raportit më të fundit të FMN ekonomia në vend pritet të zgjerohet me 3.6% në vitin 2023, 1.4 pikë përqindje në shumë sesa në parashikimet e muajit prill.

Ndërsa për 2024-n projeksionet e FMN janë më pak optimiste dhe mbeten të njëjta si në prill. Ekonomia shqiptare parashikohet të rritet vitin e ardhshëm me 3.3%.

Në rajon këtë vit sipas FMN rritjen më të lartë të ekonomisë pritet ta përjetojë Mali i Zi me 4.5%, pasuar nga Kosova me 3.8%. Shqipëria renditet e treta, ndërsa për Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë rritja ekonomike parashikohet me ritme më të ngadalta.

Ndërkaq të dhënat e Bankës së Shqipërisë treguan se në gjashtë muajt e parë të këtij viti në rritjen ekonomike kanë ndikuar kryesisht sektorët e shërbimeve dhe të prodhimit. Në sektorin e shërbimeve, turizmi ka pasur kontributin më të ndjeshëm.

Tv Klan