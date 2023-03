FMN: Inflacioni në Shqipëri më i ashpër se në BE

12:44 09/03/2023

Studimi: Në Ballkan inflacioni udhëhiqet nga rritja e çmimeve të ushqimeve, në BE nga energjia

Efektet e rritjes së inflacionit në Shqipëri dhe në Ballkan, janë më të ashpra së në Bashkimin Europian. Sipas raportiti të Fondi Monetar Ndërkombëtar “Dinamika e inflacionit në Ballkanin Perëndimor”, rritja po udhëhiqet nga çmimet e ushqimeve, ndryshe nga Europa që po ndikohet nga energjia. Pavarësisht se ka një moderim të inflacionit në ventin tonë, ushqimet e shportës u shtrenjtuan sërish në Shkurt në krahasim me Janarin.

Studimi i FMN tregon se rajoni po përballet me nivelet më të larta të rritjes së çmimeve që nga viti 1990. Përgjithësisht pesha e ushqimeve në shpenzimet mujore në Ballkan është 42% e shpenzimeve mujore, vë në dukje studimi i FMN-së.

Të dhënat nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Serbia, Shqipëria, Bosnja, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Kosova, tregojnë se rritja e çmimeve ka qenë më e fortë për grupin e produkteve ushqimore duke e bërë më të ashpër rritjen e çmimeve në një Rajon ku varfëria është ende në nivele të larta.

Sipas FMN çmimet e ushqimeve në Ballkan janë rritur me ritme më të larta se në BE për tre arsye kryesore, për shkak të peshës së madhe të importeve, duke bërë që ushqimet e shportës, si drithërat, vajrat vegjetale pësuan goditje të menjëhershme nga ndryshimet në tregjet ndërkombëtare, duke u rritur me 9.4 % në Ballkan, ndërsa në BE u rriten me vetëm 3.2%.

Së dyti, problemet strukturore të bujqësisë në rajon bëhen shkak për çrregullime të çmimeve që vijnë nga tregjet e brendshme. Kjo gjë vërehet sidomos në vendin tonë ku çmimet e bulmetit kanë pësua rrtijen më të madhe të çmimeve, sipas INSTAT kjo rritje në Shkurt arriti në 28%.

Dhe në pikën e tretë renditen ndryshimet klimatike me thatësira e mungesë reshje dëmtuan shumë prodhime vendase sidomos në Bosnjë dhe në Serbi.

Po ashtu sipas studimit të FMN, edhe pse energjia ka pësuar rritje më të madhe në vendet e BE, në vendet e Ballkanit negativisht ndikuan çmimet e larta të karburanteve, duke sjellë çmime më të larta në sektorin e transportit në të gjitha vendet.

