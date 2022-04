FMN ul parashikimin për Shqipërinë

Shpërndaje







20:16 19/04/2022

Rritja ekonomike do të jetë 2%, shkak lufta në Ukrainë

Lufta në Ukrainë do të frenojë rritjen e ekonomike në mbarë botën, duke prekur sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar edhe Shqipërinë.

Në raportin më të fundit të “Pasqyrës Ekonomike Globale”, rritja ekonomike në Shqipëri për vitin 2022 parashikohet të jetë vetëm 2% nga 4,5 % që ishte parashikuar në Tetor të vitit të kaluar.

Ritmet e rritjes pritet të jenë të ulëta, të krahasuara me rajonin e Ballkanit edhe në vitin 2023, me 2.8% dhe do të përshpejtohet lehtë në 3.4% deri në vitin 2027.

Për Malin e Zi vlerësimi është 3.8%, për Bosnjë Hercegovinën 2.4%, për Kosovën 2.8%. Maqedonia e Veriut pritet të ketë një rritje prej 3.2%.

Pas Malit të Zi, Serbia është shteti që pritet ta ndiejë më pak luftën në Ukrainë, pasi vlerësohet se do të zgjerohet me 3.5% këtë vit dhe do të përshpejtohet në 4% vitet në vijim.

Raporti i FMN, i titulluar “Lufta frenon rimëkëmbjen ekonomike”, thekson se Ukraina dhe Rusia përballen me rreziqet më urgjente, por Evropa mbart një rrezik më të lartë dhe dëmet mund t’i ketë më të mëdha se sa rajonet e tjera për shkak të afërsisë së saj gjeografike me konfliktin, mbështetjes në energjinë ruse dhe ekspozimit jo të papërfillshëm të disa bankave dhe institucioneve të tjera financiare ndaj aktiviteteve dhe tregjeve financiare ruse.

Tv Klan