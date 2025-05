Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Presidenti francez Emmanuel Macron bën me dije se ka biseduar disa herë me homologun e tij amerikan Donald Trump, të Enjten mbrëma.

Në fokus të diskutimeve ka qenë padyshim situata në Ukrainë, që pavarësisht përpjekjeve nuk ka ndryshuar. Duke vënë theksin te armëpushimi 30-ditor pa asnjë kusht, Macron shkruan se me europianët e SHBA-të në krah, janë mëse të vendosur t’i përgjigjen Rusisë në rast se nuk bën asnjë përpjekje për t’i dhënë fund luftës.

“Fola disa herë mbrëmjen e shkuar me Donald Trump. E përgëzoj për thirrjen e fortë për një armëpushim pa kushte 30 ditë në Ukrainë, në linjë me partnerët tanë britanikë e nordikë. Ukraina e ka shprehur dakordësinë e vet për këtë marrëveshje armëpushimi, që dy muaj më parë. Pres që Rusia të bëjë të njëjtën gjë.

Por meqë deri më tani kemi dështuar në realizimin e këtij qëllimi, jemi gati të përgjigjemi me vendosmëri sëbashku me europianët dhe në koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara”, shkruan Macron.

I spoke several times last night with @POTUS.



I commend his strong call for an unconditional 30-day ceasefire, as did our British and Nordic partners earlier this morning.



We must all work towards this goal without delay, false pretenses, or dilatory tactics.…