Fondacioni Mane dhe Green Coast kamp veror në Himarë

16:23 31/07/2023

Pjesë e tij 40 fëmijë, argëtim dhe mundësi solidarizimi

“Akademia e Superheronjve” është kampi veror i cili ka bërë bashkë rreth 40 fëmijë të moshave 11 deri në 16 vjeç të bashkisë Himarë, organizuar nga World Vision Albania në mbështetje nga Mane Foundation dhe Green Coast.

Arbi Tepelena: Ne jemi kujdesur që të ju japim mundësinë edhe fëmijëve me mundësi të pakta përfshirje. Është shumë e rëndësishme mendoj që fëmijët, sidomos ata që kanë mundësi të pakta që të marrin pojesë në këto lloj aktivitetesh.

Për përgjegjësin e kampit, Arbi Tepelena aktivitete të kësaj natyre janë një eksperiencë pozitive dhe shumë e rëndësihme në zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve pasi kështu ata kanë mundësi të argëtohen, socializohen dhe të mësojnë gjëra të reja

Arbi Tepelena: Kemi këto aktivitetet që i ndihmojnë ata që të shkathtësohen sadopak në mëngjes. Pastaj vazhdojmë me programin, vazhdojmë me një sesion që ka të bëjë me teme edukuese, tema kundër bullizimit, se si të jemi qytetarë aktivë.

Kjo nuk është hera e parë që “Mane Foundation” dhe “Green Coast” kanë në fokus fëmijët duke i mbështetur me aktivitete të kësaj natyre. Edhe më herët janë organizuar gara, konkurse dhe aktivitete që kanë pasur në qendër fëmijët, argëtimin dhe edukimin e tyre si një pjesë shumë e rëndësishme e të ardhmes së shoqërisë.

Gjithashtu është dhënë vazhdimisht kontribut në përmirësimin e kushteve të shkollave dhe kopshteve në Bashkinë e Himarës si dhe në ndërtimin e këndit të lojërave në shkollën e fshatit Dhërmi.

