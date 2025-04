Fondacioni shqiptaro-amerikan ka lidhur një kontratë me kompani amerikane për të lobuar në favor të Partisë Demokratike në Uashington. Sipas dokumenteve të publikuara, kontrata me kompaninë ‘Continental Strategy’ është firmosur nga shqiptaro-amerikani Nuredin Seci që jeton në Neë York dhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, në cilësinë e përfituesit.

Në bazë të kontratës, kompania lobuese do të ofrojë krijimin e marrëdhënieve me aktorët kryesorë në qeverinë dhe kongresin amerikan për të lehtësuar zhvillimin e politikave. Një tjetër pikë është mbështetja për të promovuar demokracinë, nismat kundër korrupsionit dhe reformat qeveritare në përputhje me marrëdhëniet SHBA-Shqipëri.

Kontrata parashikon edhe përdorimin e përvojës së gjerë në marrëdhëniet me qeverinë, advokimin e politikave, të dërguarit ligjorë dhe angazhimin e palëve të interesuara në linjë me objektivat e Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj, Aleanca për Shqipërinë e Madhe.

Ky lobim, sipas kontratës do të kushtojë 250 mijë Dollarë në muaj për një periudhë 2-vjeçare. Ajo mund të ndërpritet sipas nevojave edhe pas 3 muajve të parë, por nëse zbatohet deri në fund do të kushtojë 6 milionë Dollarë. Ato do të paguhen nga Fondacioni Shqiptaro Amerikan në cilësinë e garantuesit. Marrëveshja është pranuar edhe nga Partia Demokratike që me anë të një deklarate thekson se ajo nuk do të ketë asnjë detyrim financiar.

“Kompania “Continental” drejtohet nga Ambasadori Carlos Trujillo i cili njihet gjithashtu dhe si avokat i Presidentit Trump dhe si antikomunist i palëkundur në qëndrimet e tij! Kontributi financiar për realizimin e këtij qëllimi ështëmarrë përsipër 100% nga patriotëshqiptarë që jetojnë dhe punojnë prej dekadash në SHBA si dhe demokratë të tjerë të larguar nga Shqipëria këto 10 vite për shkak të regjimit të Edi Ramë!”

Partia Demokratike thotë se ndonëse ka dhënë dakordësinë për marrjen e këtij shërbimi në përputhje të plotë me ligjet e të dy vendeve, nuk ka asnjë barre financiare apo detyrim kontraktual që lind nga kjo marrëveshje.

Tv Klan