Fondet për pyjet, Kumbaro kritika 33 bashkive

Shpërndaje







15:43 15/01/2024

“Përfitojnë të ardhura pa kryer investime”

Qeveria kritikon 33 bashkitë, të menaxhuara nga socialistët se nuk kanë asnjë plan për mbarështimin e pyjeve.

Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, i adresoi këto kritika në takimin me të zgjedhurit vendorë në prezantimin e kalendarit të aktiviteteve, ku në fokus të çdo bashkie do të jetë rritja e sipërfaqeve pyjore.

Mirela Kumbaro: 50% e bashkive nuk i kanë këto plane mbarështimi. Është po aq e papranueshme që performancë të dobët kanë pasur veçanërisht disa bashki që kanë fond pyjor të konsiderueshëm, shumë të madh, madje edhe në raport me frymë popullsie. Kanë edhe të ardhura, falë këtyre ekonomive, por nuk kanë fare investime.

Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbjan Mazniku u shpreh se mungesa e investimeve nga bashkitë vjen si pasojë e mungesës së financave dhe burimeve njerëzore. Sipas tij, mes bashkive mungon koordinimi për marrëdhënie ekonomike.

Arbjan Mazniku: Shpeshherë ne nuk kemi një bashkërendim punësh mes këtyre 2 kategorive bashkish dhe gjëja që ndodh është: Bashki që prodhojnë lëndë drusore e nxjerrin në treg me 2 Lekë zakonisht e më pas ka disa aktorë që ja shesin bashkive të tjera, ose ja shesin popullatës në bashki të tjera me 10 Lekë apo me 6 Lekë.

Përveç aktiviteteve pyllëzuese, Kalendari Kombëtar i Vitit të Pyjeve, përfshin edhe aktivitete në ditët mjedisore me shkollat, projekte në kuadër të pyjeve si dhe ngritjen e sistemit të monitorimit të zjarreve.

Tv Klan