Forbes, Ronaldo më i paguari në botë

23:21 13/10/2023

Portugezi lë pas Lionel Messi, Arabia Saudite dominon renditjen

Cristiano Ronaldo është futbollisti më i paguar në rruzull. Këto janë të dhënat e revistës së specializuar të shifrave, Forbes, që konfirmojnë se sulmuesi i Al Nasër fiton 247 milionë Euro brenda një viti kalendarik. 38-vjeçari është më i paguari nga kontrata e firmosur në fillim të këtij viti në Arabinë Saudite. Kampionati arab është edhe ai që ka shpërblyer yjet e futbollit botëror, pasi nga ky kompeticion dominojnë 10 vendet e para.

I dyti është rivali i tij i përjetshëm, argjentinasi Lionel Messi i Inter Miamit, i cili fiton 128 milionë Euro. Podiumi u plotësua nga Neymar, që firmosi te Al Hilal në merkaton e kësaj vere për të garantuar 106 milionë Euro në vit. Njëmbëdhjetë futbollistët me fitime më të shumta fitojnë 950 milionë Euro përjashtuar këtu taksat. Krahasuar me vitin e kaluar, kjo është një rritje prej 53 për qind. Në total, njëmbëdhjetë futbollistët më të paguar në botë parashikohet të fitojnë 995 milionë Dollarë këtë sezon, me pesë që kalojnë nëntë-shifrorët.

Klan News