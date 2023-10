Formati i ri rrit shpërblimet

20:40 19/10/2023

UEFA josh me 4.4 miliardë Euro skuadrat pjesëmarrëse në tre kompeticionet e saj

Duke filluar nga sezoni i ardhshëm, 2024-2025, tre kompeticionet e UEFA-s do përjetojnë një cikël të ri fitimesh. Klubet pjesëmarrëse do të përfitojnë akoma dhe më shumë të ardhura, të cilët lidhen edhe me ndryshimin e formatit. Në total, Champions League, Europa dhe Conference League kanë një kosto menaxhuese prej 387 milionë euro . Duke marrë parasysh këto shpenzime dhe kontributet e ndryshme të solidaritetit, fitimi neto sezonal nga të tre konkurset është i barabartë me 3,5 miliardë euro. Nga 4.4 miliardë euro që UEFA do të mbledhë çdo sezon për ciklin e ri të kupave evropiane, afërsisht 3.3 miliardë do të rishpërndahen mes klubeve pjesëmarrëse.



Nga këto, pak më pak se 2.5 miliardë do të përfundojnë në arkat e 36 skuadrave që do të marrin pjesë në edicionin e ri të Champions League. Një shifër më e ulët se kjo e këtij sezoni prej 5 miliardë eurosh. Nga kjo shifër, 10% (440 milionë) do të ndahen për fondin e solidaritetit . Pjesa më e madhe, 7% (308 milionë), u shpërndahet klubeve që nuk do të marrin pjesë në kompeticionet europiane , ndërsa 3% (132 milionë) do të shkojnë për ato klube që kanë marrë pjesë në raundet e ndryshme kualifikuese . Nga 4.4 miliardë, një pjesë i caktohet edhe Ligës së Kampionëve për femra, 20 milionë dhe për Champions e të rinjve, kompeticionin europian të rezervuar për ekipet nën 18 vjeç, 5 milionë.

Klan News