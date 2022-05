‘Formatohet’ Tirana e sezonit të ri

Shpërndaje







23:59 10/05/2022

Bardheblutë do pësojnë shumë ndryshime, Shehi drejt Superligës së Kosovës

Me hipotekimin e titullit kampion, Tirana ka nisur të mendojë për sezonin e ri. Bardheblutë dëshirojnë që të bëjnë një paraqitje sa më të mirë në raundet kualifikuese të Kupave të Europës dhe për këtë, investimet pritet të jenë të shumta. Ruajtja e bërthamës së futbollistëve titullarë shihet si kyç për vazhdimësinë, por nuk përjashtohet edhe afrimi i ndonjë elementi cilësor ekskluzivisht për Kupat e Europës.



Por te Tirana sigurisht do të ketë edhe largime. Në listë nuk mungon as emri i trajnerit, Orges Shehi. Tekniku 44-vjeçar besohet se është joshur nga kampionati kosovar i futbollit, aty ku pritet të jetë e ardhmja e tij. Burime bëjnë me dije se Gjilani është skuadra më e interesuar, megjithatë në tavolinën e Shehit ka edhe oferta të tjera.



Ish-portieri i Skënderbeut dhe kombëtares mund të nisë edhe firot te Tirana, gjithsesi, pas Kupave të Europës. Gjithashtu, paraqitja e mirë e shumë futbollistëve këtë sezon ka tërhequr vëmendjen e skuadrave në rajon por jo vetëm. Thuajse i sigurtë është largimi i Hoxhallarit, apo edhe Tolit, ndërsa oferta joshëse kanë marrë edhe dyshja e sulmit, Xhixha e Seferi. Megjithatë, merkato e verës është ende larg dhe fati i tyre mund të ndryshojë tërësisht udhë.

Klan News