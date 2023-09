Formula 1 e garave botërore të ujit, për herë të parë në Pogradec

08:08 07/09/2023

Për herë të parë në Shqipëri do të zhvillohen gara botërore të ujit. Eventi do të zhvillohet në liqenin e Pogradecit në Korrikun e vitit të ardhshëm.

Lajmin e ka bërë të ditur Kryeministri Edi Rama, i cili ka sqaruar se në këtë garë ndërkombëtare do të marrin pjesë 43 skuadra nga e gjithë bota.

“Dhe me FORMULA 1 të garave botërore të ujit, e cila vjen në Pogradec në Korrik 2024, si pararendëse e FORMULA 1 në garat me makina, që do të vijë në Elbasan pas pak vitesh, kur të kemi përfunduar cirkuitin e kaluar të gjitha testet e kërkuara, ju uroj një ditë të mbarë. 43 skuadra nga e gjithë bota do ta kthejnë Pogradecin në kryeqendrën botërore të sporteve ujore për 7 ditë, sepse Shqipëria e Turistike tanimë është ngjitur në një nivel të ri”, ka shkruar Kryeministri Edi Rama në Facebook.

Garat botërore të ujit në Pogradec do t’i paraprijnë atyre të Formula 1 që pritet të zhvillohen pas disa vitesh për herë të parë në vendin tonë. /tvklan.al