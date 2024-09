Lando Norris i McLaren, fitoi Çmimin e Madh të Singaporit, në garën e 18-të të Botërorit në Formula 1. Piloti anglez, ia doli të lërë pas tij dy rivalë, si Max Verstappen i red Bull dhe shokun e skuadrës, Oscar Piastri.

Norris e nisi i pari garën, pasi kishte fituar “pole position” në provat zyrtare. Pioli i McLaren, ia doli të ruajë kryesimin, pavarësisht presionit nga Verstappen, me holandezin që e mbylli i dyti, ndërsa Piastri plotësoi podiumin.

Vetëm vendi i katërt për George Russel të Mercedec, që la pas tij, Leclerc të Ferrarit dhe shokun e skuadrës, Lewis Hamilton.

Dhjetëshja e parë u plotësua nga Sainz i vendit të shtatë, Alonso i vendit të tetë, Hulkenberg i vendit të nëntë dhe Perez i dhjeti.

