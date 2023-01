Formula 1 njihet me kalendarin

21:40 19/01/2023

Kampionati nis me 2 Mars në Sakir, ul siparin me 26 Nëntor

Gjithçka gati për sezonin e ri të Formula 1. Kompeticioni më spektakolar i automobilizmit ka mësuar tashmë kalendarin e edicionit që do të nis nga 2 Marsi dhe do të jetë i përbërë nga 23 gara. Sezoni i ri do nisë në garën e Bahrainit, me holandezin Max Verstappen që do të nisë të mbrojë titullin kampion në pistën e Sakir. Sërish pjesë e kampionatit të Formula 1 nuk do të jetë Çmimi i madh i Kinës, për herë të katërt radhazi për shkak të pandemisë së Covid-19.



Në muajin Dhjetor, drejtuesit e Formula 1 punuan për të gjetur një zëvendësues të saj, megjithatë në fund u vendos që kampionati i ri të përbëhet prej 23 garave. Risi do të jetë gara e Las Vegas, që do të jetë e parafundit në këtë sezon. Po kështu Katari rikthehet në kalendar pas një pushimi për Botërorin. Sa i përket çmimit të madh të Spanjës, ai do të mbahet fundjavën e parë të Qershorit. Ai që do ul siparin do të jetë çmimi i Madh i Abu Dhabit më 26 Nëntor.

