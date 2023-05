Formula e Guardiolës për të fituar

Shpërndaje







00:04 17/05/2023

Trajneri i City beson te fitorja, Ancelotti parashikon një gjysmëfinale të mrekullueshme

Pep Guardiola këmbëngul se arritjet e tij janë të jashtëzakonshme, edhe nëse Manchester City nuk e arrin që ta fitojë tripletën.

“Cityzens” kanë shansin që fitojnë për herë të pestë në gjashtë vite titullin e Premier Ligës, Fa Cup si edhe Ligën e Kampioneve.

Por si fillim ekipi i drejtuar nga Guadiola duhet që të kualifikohet në finale.

City pret Real Madridin në “Etihad Stadium”, me takimin e parë në “Bernabeu” që përfundoi 1-1.

“Trashëgimia ime tashmë është e jashtëzakonshme. Kam qenë edhe më parë në të tillë situatë. E dimë shumë mirë se çfarë rëndësie ka kjo përballje. Ndoshta është një nga sfidat me të rëndësishme për ne që kur jemi bërë bashkë. Për kompeticionin, për rivalin, për shumë gjëra. Nuk duhet të bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Thjesht të jemi vetvetja e të fitojmë një ndeshje të arrijmë finalen”.

Ndërsa trajneri Karlo Ançeloti i ka idetë e qarta për takimin e kthimit në Manchester. Reali i tij duhet të bëjë një ndeshje më të mirë se sa ajo në Madrid.

“Guximi është thelbësor në të tilla lloj ndeshjesh. Si në nivel individual, ashtue dhe në atë kolektiv. Ne duhet të kemi një karakter të fortë që të dimë të durojmë dhe të vuajmë. Është e qartë se ne mendojmë se ata do të kërkojnë maksimumin. Dhe ka gjasa që ata të shënojnë që në minutat e para. Në fakt, ne të gjithë e kujtojmë atë që ndodhi në këtë fazë sezonin e kaluar. Do të jetë emocionuese! E sigurt që do të bëhet një ndeshje e mrekullueshme”.

Sipas italianit, “Cityzens” kanë ekipin më të mirë në Europë momentalisht.

Klan News