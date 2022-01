Forumi i Gruas Demokratike shkon në selinë e PD: Kishim takim pune, por na qenkan mbyllur dyert

12:25 07/01/2022

Forumi i Gruas Demokratike ka gjetur të mbyllura dyert e selisë blu paraditen e kësaj të premteje kur ka shkuar në seli.

Në një deklaratë për mediat nga oborri i Partisë Demokratike, anëtaret e forumit të gruas në PD u shprehën se një situatë të tillë nuk e kanë hasur as në vitin 1997.

“Ne jemi forumi i gruas, kryetaret e degëve të Tiranës, që sot kishim takim pune me të gjitha kryetaret. Por dyert e partisë tonë na qenka mbyllur. Kemi 31 vjet që hyjmë e dalim në këtë derë. Nuk ka ndodhur as në vitin e mbrapsht ‘97 kur PD u rrënua. Na vjen keq që deputeti Basha na paska vënë drynin. Ne nesër jemi këtu të gjitha bashkë me gjithë anëtarët e PD që me referendum e shkarkuam deputetin Basha si kryetar”, thanë gratë e forumit të PD. /tvklan.al